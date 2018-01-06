人民币将在全球货币体系保持稳定 双向波动将成常态--货币网

路透北京1月5日 - 中国货币网周五刊载特约评论员文章称，2017年人民币虽对美元双边汇率有所升值，但对一篮子货币汇率保持基本稳定；当前中国经济保持平稳较快增长，这将继续支持人民币在全球货币体系中保持稳定地位。

文章称，在世界经济复苏和主要经济体货币政策正常化仍有不确定性的背景下，未来人民币汇率双向波动将成为常态。

“2017年中国跨境资本流动更趋平衡，外汇市场也基本实现了自求平衡，人民币汇率在市场力量的推动下呈现出有升有贬、双向波动的态势，人民币汇率市场化程度和灵活性提升。”文章称。

数据显示，2017年全年人民币对美元汇率中间价升值6.16%，市场汇率升值6.72%。

“尽管人民币对美元双边汇率有所升值，但国际贸易和投资是多边的，观察和分析汇率变动也应重点考量经贸易加权后的有效汇率，即人民币对一篮子货币的变化。”文章称。

文章指出，2017年以来CFETS人民币汇率指数篮子中比重较大的货币对美元都有不同程度升值，比较而言人民币对美元升值幅度并不算大，由此人民币有效汇率保持了相对稳定。2017年以来CFETS人民币汇率指数总体在92-95的区间内窄幅波动，体现出了较强的稳定性。

数据显示，2017年12月29日CFETS人民币汇率指数为94.85，较2016年末大体持平，略涨0.02%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为95.93和95.99，分别较2016年末下跌0.32%和上涨0.51%。

文章表示，央行将继续深化汇率市场化改革，进一步完善人民币汇率市场化形成机制，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）

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