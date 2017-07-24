二季度中国公募基金赚1,147亿 天弘和华夏基金盈利超百亿--报载

路透上海7月24日 - 上海证券报上周六引述天相投顾统计数据显示，二季度，中国公募基金整体盈利1,147.49亿元人民币，相较于上季度的1,105.53亿元略有提升；其中，偏股型基金获利498亿元，成为二季度最赚钱的品种。

从基金公司角度来看，二季度旗下基金盈利超过百亿元的仅有两家基金公司，其中天弘基金在余额宝的助力下大赚135.35亿元，成为二季度最赚钱的基金公司，华夏基金紧随其后。值得一提的是，二季度整体盈利跻身行业前10位的基金公司总计获利684.84亿元，占据公募基金总利润的60%。

二季度，A股走势震荡，市场环境较为复杂，但偏股型基金依然成为“纳粮大户”，合计贡献了超过四成的利润。其中，仓位灵活的混合型基金盈利378.05亿元，占二季度基金总盈利的32.95%；股票型基金获利119.94亿元，贡献基金盈利的10.45%。

货币基金的表现与偏股型基金平分秋色。二季度，受益于收益率持续走高，货币基金强力“吸金”，大赚459.07亿元，相较于上季度的331.8亿元大幅增长38%。

去年四季度经历大幅震荡的债券市场出现明显回暖，二季度债券型基金盈利大幅回升，净赚153.84亿元，相较于一季度的67.5亿元增长128%。

QDII（合格境内机构投资者）基金二季度盈利能力却一般。数据显示，QDII基金二季度仅获利13.39亿元，相较于一季度的62.96亿元大幅下降。另外，大宗商品市场的持续低迷使得商品型基金的收益为-1.8亿元，成为二季度唯一亏损的基金品种。

二季度整体盈利跻身行业前10位的，还有易方达基金、嘉实基金、工银瑞信基金、汇添富基金、上海东方证券、广发基金、南方基金和建信基金。

除天弘基金之外，二季度的盈利大户多受益于旗下权益类基金的良好表现。以华夏基金为例，公司旗下的50ETF、华夏新经济和华夏沪深300ETF二季度分别盈利24.41亿元、16.43亿元和11.32亿元，对公司的整体利润贡献最大。

基金二季报披露完毕，从中透露出各类型基金在市场调整中的不同动向：二季度货币基金获得9,934亿份净申购，季末总规模达到5.03万亿份，较一季度末增长24.6%，成为公募基金唯一增量来源；而债券型基金、混合型基金、股票型基金和指数型基金均遭遇较大幅度赎回。

具体来看，二季度共有30只货币基金出现100亿份以上的净申购。其中，天弘余额宝货币基金二季度获得2,921.68亿份净申购，成为规模增加最多的货币基金，并以1.4万亿份的规模牢牢占据货币基金规模榜首;工银添益快线、工银货币、博时合惠货币B、天弘云商宝、嘉实快线货币A、华泰柏瑞货币B、易方达易理财等货币基金的规模增长也较多。（完）