南京微调楼市调控政策 高层次人才购房不受户籍限制

路透上海1月8日 - 中国一些城市正在针对性调整其楼市调控政策。南京市政府周一发布最新通知称，高层次人才在南京买首套房不再受户籍限制，且公积金最多可贷120万元人民币，高校毕业生租房补贴年限可延长至五年。

而上周五晚，兰州市住房保障和房产管理局发布通知，对现行的房地产市场调控政策进行调整，采取“部分取消限购＋部分增加限售”的政策。稍早，合肥国土局在回应市民疑问时亦指出，在2016年11月前出让的合肥居住用地没有限价的约束。

南京市政府官网刊登的通知显示，国际杰出人才、国家领军人才以及地方拨尖人才以及重点引进企业、高校、研发机构的核心团队成员等，在南京市无住房的，可不受户籍限制，通过在商品住房项目中筹集部分房源定向供应的市场化方式解决住房问题。

另外，这些人才可选择共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式，其中国际杰出人才可申领不少于300万元人民币购房补贴或免费租赁200平米左右的人才公寓。

兰州市发布最新调控政策周一起实施。兰州住房保障和房产管理局官网刊登的通知称，取消兰州市西固区、九州开发区、高坪偏远区域的住房限购政策。对在兰州市城关区、七里河区、安宁区范围内的住房继续实行非兰户籍家庭最多可购买一套、兰州户籍家庭最多可购买两套的限购政策，但不再提供社保证明和纳税证明。

根据通知要求，兰州对城关区、七里河区、安宁区、西固区范围内的住房实施限售，今后个人在这些区域购入的住房自取得房产证满三年后方可上市交易。

目前国内楼市虽然总体上保持严控基调，但因各地楼市情况不同，中央亦房地产市场分类调控，“一城一策”。不过，从兰州、南京等地的最新楼市政策来看，未来“一城多策”亦会成为重要趋势。（完）