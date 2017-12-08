中国11月天然气进口刷新纪录高位 原油进口反弹

路透北京12月8日 - 中国海关周五公布的数据显示，中国11月天然气进口量升至纪录高位，因国内需求大增；同期原油进口增至纪录第二高水准，因炼油厂提高产量，抓住能源价格上涨的机会锁定强劲利润。

中国海关总署公布的数据显示，包括管道天然气和液化天然气(LNG)在内，11月天然气进口总量达到655万吨，刷新纪录高位，去年12月触及的前次纪录高位为610万吨。

今年迄今为止，中国天然气进口量达6,070万吨，有望创纪录。

中国政府推行煤改气促使国内LNG价格升至纪录高点，一些工业和商业用户面临天然气短缺，或承受不起高成本。

“天然气进口创新高纪录，主要受到LNG进口跳增所驱动。中海油及中国石油在现货市场大肆采购，且提高其LNG接收站的产能利用率，”Zibo Longzhong Information Group天然气分析师Wang Haohao指出。

在11月中旬展开取暖季的前几个月，国有能源企业即加速进口；中国最大的LNG进口商--中海油利用浮动油糟作为紧急支应，而中国石油集团周四则对可能的短缺情况发出警告。

中国11月原油进口增至3,704万吨，相当于日均901万桶，为纪录次高水平，高于上月的730万桶。

中国政府当局近期宣布，向三家独立炼厂额外发放2017年原油进口配额150万吨。

中国11月两度调高国内燃料价格后，坚挺的炼油利润持续支撑进口增加。

年内迄今，原油进口增加12%至3.8598亿吨，或日均844万桶。(完)