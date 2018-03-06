中国对实现今年增长目标有信心 雄安规划框架基本完成--发改委（更新版）

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路透北京3月6日 - 中国国家发改委主任何立峰周二表示，今年6.5%左右的经济增长目标符合预期也符合需求，客观上经过努力也是可以实现的；预计今年消费对经济的拉动有可能接近甚至超过60%，投资贡献率保持在三分之一左右，外贸的贡献率在8-9%左右。

他在十三届全国人大一次会议记者会上并表示，现在雄安新区规划框架已经基本完成，对符合新区规划方向和要求的，一些看得见、摸得着、各方面没有异议、对今后雄安新区的发展是有利的重大基础设施项目，已经开始启动，譬如京雄城际铁路已经开工。

“中国未来消费市场的前景非常可期，我们对今年经济增长实现6.5%左右的目标充满信心。”何立峰在十三届全国人大一次会议记者会上表示。

他指出，预计能够保持消费继续稳步增长，随着今年各种新兴产业的发展和现代服务业的发展，消费对经济增长的拉动力有可能还会接近甚至超过60%。

投资方面，现在抓紧出台和采取一系列的措施促进实体经济投资。从现在的经济活跃度和其他方面指标综合分析，预计今年各方面补短板的投资，包括民营企业、社会资本在这方面的投资还会加大力度，对经济增长的贡献率还会保持在三分之一左右。

外贸进出口方面，只要世界经济能够保持平稳增长，中国对外贸易进出口应该还是可以保持稳定的增长，对中国经济增长的贡献率还会保持8%到9%左右。

中国十三届全国人大一次会议周一开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中称，中国2018年经济增长预期目标为6.5%左右，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右。中国2017年经济目标为”增长6.5%左右，在实际工作中争取更好结果”，实际增速为超预期的6.9%；2017年通胀目标3%左右，实际涨幅1.6%。

在谈到去产能问题时，同时出席发布会的发改委副主任宁吉喆称，今年要继续破除无效供给，调整优化行业结构，促进钢铁、煤炭全行业持续健康发展。同时要加强行业运行监测分析，及时采取有效的措施，促进价格保持在合理区间，不能暴涨暴跌。

此外，还要推进企业兼并重组，加大”僵尸企业”破产清算和重整的力度；进一步落实“有扶有控”差别化的信贷政策，积极推进市场化债转股。

“（去产能）要按照市场化、法治化的办法进行，并不是由政府部门来提出指标，而是由行业协会、企业按照国家的法律法规要求，按照市场供求的关系，按照行业结构优化调整和企业改革的要求，有序的推进。”宁吉喆称。

今年政府工作报告提出，2018年要再压减钢铁产能3,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨左右，淘汰关停不达标的30万千瓦以下的煤电机组。

**进一步完善雄安新区规划**

当被问及雄安新区情况时，何立峰介绍说，目前雄安新区土地管控和其他方面的措施，都比较平稳顺利，下一步将进一步完善雄安新区规划，要把规划覆盖到整个新区，特别是近期把雄安新区的起步区、启动区的规划搞好，控制性详规要覆盖到每一个街区，甚至每一寸土地，一步步来建设，这项工作正在抓紧推进。

他透露，国家发改委正在会同相关部门和河北方面抓紧组织编制指导雄安新区改革开放综合性文件；对符合规划要求、看得见、摸得着的项目抓紧组织实施，包括水路电气，还包括白洋淀的整治。

“雄安新区不搞政策‘洼地’，但是已经在中国广袤大地上施行的改革开放措施在雄安新区要积极的施行和推进，紮实有效的推动雄安新区的规划建设。”他说，“同时还要谋划怎么打造形成‘雄安质量’体系。”

何立峰称，设立雄安新区的初心是为了疏解北京非首都功能，所以符合高质量发展要求的一些北京非首都功能，将深入研究、逐项逐项对接落地。

至于热议的中英雄安金融项目，他表示，”据了解，双方有意向，相信雄安新区方面和英国方面有对接。对于有助于疏解北京非首都功能的、符合高质量发展要求的合作合资项目，雄安新区是持欢迎态度的，国家有关部门也积极支持。”

**改善投资环境仍在路上**

在谈到吸引外资时，宁吉喆称，改善投资环境仍然在路上，还需要继续下大力气、需要继续出硬的措施；未来将大幅度放宽市场准入，发改委今年将会同有关部门进一步修订外商投资负面清单，大幅提高服务业开放水平，全面放开一般制造业，在一些领域放宽或取消外资股比限制，放宽或取消经营范围的限制。

同时，大力度推动投资便利化，促进外资企业与内资企业全方位实行公平竞争，严格保护外资企业知识产权；向中西部地区、东北地区转移的外商投资企业享受国家支持产业转移与加工贸易的资金、土地等优惠政策，允许地方政府在法定权限范围内制定出台招商引资的优惠政策。实施境外投资者境内利润再投资递延纳税，探索建设自由贸易港等。

宁吉喆称，中国2015年和2017年先后两次修订《外商投资产业指导目录》，对外资准入的限制领域缩减了65%，实行了以备案为主的外资管理体制改革，目前96%以上的外资实行属地备案。

当被问及乡村振兴战略时，同时出席发布会的发改委副主任张勇介绍称，发改委正会同有关部门制定未来五年的乡村振兴战略规划，将着力构建乡村振兴新格局，统筹城乡发展，推进城乡规划一体化；同时要强化支撑和保障，要在人、财、物等方面给予保证。

当被问及冬季气荒问题时，何立峰称，这暴露出在天然气产供储销方面存在的体制机制问题，暴露出基础设施存在的不足问题，未来将组织协调各方面力量，稳步紮实推进天然气产供储销方面的工作。（完）

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