中国目标到2020年轨道交通装备等制造业形成全球领军企业--发改委

路透北京11月27日 - 中国国家发展改革委最新发布行动计划，目标是到“十三五”末，轨道交通装备等制造业重点领域突破一批重大关键技术实现产业化，形成一批具有国际影响力的领军企业，打造一批中国制造的知名品牌，创建一批国际公认的中国标准。

发改委网站周一刊登的《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》，提出在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等重点领域，组织实施关键技术产业化专项。

发改委表示，当前，中国制造业发展面临的形势错综复杂。从全球看，发达国家“再工业化”和“制造业回归”步伐加快，发展中国家加快推进工业化进程。从国内看，制造业发展不平衡不充分的问题尚未根本解决。

增强制造业核心竞争力行动计划旨在加快推进制造业智能化、绿色化、服务化，切实增强制造业核心竞争力，推动中国制造业加快迈向全球价值链中高端，该计划以三年为一个周期滚动实施，并根据经济社会发展需要和环境条件变化，动态调整重点领域和主要任务。

在轨道交通装备关键技术产业化方面，重点任务是发展高速、智能、绿色铁路装备、先进适用城市轨道交通装备，并构建新型技术装备研发试验检测平台。

政策措施上，充分利用现有渠道，加大资金投入力度，支持重点领域核心技术攻关和关键共性技术平台建设。创新资金使用方式，积极运用先进制造产业投资基金、京津冀产业协同发展投资基金等产业投资基金，扶植创新发展的骨干企业和产业联盟，推进重点领域关键技术产业化项目。

积极发挥政策性金融和商业金融的优势，利用贷款贴息、担保等方式，引导各类金融机构加大对行动计划实施的信贷支持，合理确定贷款利率。支持重点领域制造业企业产融结合，开展产品融资租赁业务，推进租赁资产证券化试点。

健全多层次资本市场，对符合条件的行动计划实施企业在发行股票、企业债券、公司债、中期票据、短期融资券以及吸收私募股权投资等方面给予支持。

还要加大国际合作力度，落实“一带一路”等国家重大战略，推动建立国际对话交流平台，构建国际合作长效机制。（完）

浏览该行动计划原文，点选发改委链接： here