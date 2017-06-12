中国严控新增传统燃油汽车产能 加快国有车企改革步伐--发改委

路透北京6月12日 - 中国国家发展改革委和工业和信息化部日前联合下发文件称，严格控制新增传统燃油汽车产能，加快国有汽车企业改革步伐，推动僵尸汽车企业退出市场；并支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。

发改委网站周一刊登“关于完善汽车投资项目管理的意见”全文并提出，新增传统燃油汽车产能应建设在上两个年度汽车产能利用率均高于全行业平均水平的省份，鼓励汽车产能利用率低的地区和企业加大兼并重组力度。

意见称，引导现有传统燃油汽车企业加快转型发展新能源汽车，增强新能源汽车产业发展内生动力；新建企业投资项目应建设在产业基础好、创新体系全、配套能力强、发展潜力大的地区；鼓励京津冀等大气污染防治重点区域发展和使用新能源汽车，推动污染治理。

在严格新增传统燃油汽车产能方面，原则上不再核准以下新建传统燃油汽车企业投资项目：一是新建独立法人传统燃油汽车整车企业投资项目；二是现有汽车整车企业跨乘用车、商用车类别投资项目；三是已停产半停产、连年亏损、资不抵债，靠政府补贴和银行续贷存在的现有汽车整车企业跨省、自治区、直辖市迁址新建投资项目。

现有汽车整车企业申请建设扩大传统燃油汽车生产能力投资项目，应同时满足以下条件：上两个年度产能利用率均高于全行业平均水平；上年度新能源汽车产量占比高于全行业平均水平；上年度研发费用支出占主营业务收入的比例高于3%；产品具有国际市场竞争力。

在新能源汽车方面，现有纯电动汽车企业申请建设扩大生产能力的投资项目，上年度产能利用率应高于全行业平均水平。支持企业开展国际合作，鼓励企业充分利用国际技术、资本、人才等资源提升国内新能源汽车产业化水平。（完）

浏览意见全文，点选链接： here