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企业发外债不备案登记将纳入国家信用信息平台不良记录--发改委
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2017年6月13日 / 凌晨2点35分 / 2 个月前

企业发外债不备案登记将纳入国家信用信息平台不良记录--发改委

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京6月13日 - 中国国家发改委周二提示，企业发行外债应按规定事前申请备案登记，事后及时报送发行信息。今后工作中对发行外债不履行备案登记的相关企业，将考虑纳入国家信用信息平台不良信用记录和联合惩戒信息平台。

发改委网站刊登的企业境外发行债券风险提示公告并称，近期中国水务集团有限公司(0855.HK)、华南城控股有限公司(1668.HK)、明发集团（国际）有限公司(0846.HK)、平安不动产有限公司、中国蒙牛乳业有限公司(2319.HK)等有关企业发行外债未履行事前备案登记。

“为此，我们提示，企业发行外债应按2044号文规定事前申请备案登记，事后及时报送发行信息，有关律师事务所、承销商等中介机构要切实配合做好债券发行相关工作，上述企业应尽快补办有关备案登记手续。”发改委称。

2015年9月，发改委发布《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》，对企业境外发行债券实施备案登记制。十八届五中全会通过的“十三五”规划纲要中明确要求“统一内外资企业及金融机构外债管理，稳步推进企业外债登记制管理改革”。（完）

参看详情，请点击中国发改委网站 here

发稿 沈燕; 审校 林高丽

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