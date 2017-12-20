中国规划2021年北方清洁取暖率70% 以2+26城市为重点全面推进--发改委

路透北京12月20日 - 中国国家发改委、国家能源局等十部门日前发布规划提出，到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，力争用五年左右时间，基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化。并将以京津冀大气污染传输通道的“2+26”个重点城市为重点，在城市城区、县城和城乡结合部、农村地区全面推进清洁供暖。

发改委网站周三刊登《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》全文称，中国北方地区清洁取暖比例低，且发展缓慢，要以清洁化为目标，在确保民生取暖安全的前提下，按照企业为主、政府推动、居民可承受的方针，宜气则气，宜电则电，尽可能利用清洁能源，加快提高清洁供暖比重，构建北方地区清洁供暖体系。

“‘2+26’重点城市作为京津冀大气污染传输通道城市，且所在省份经济实力相对较强，有必要、有能力率先实现清洁取暖。”规划称，到2019年，“2+26”重点城市城区清洁取暖率要达到90%以上，县城和城乡结合部达到70%以上，农村地区达到40%以上；2021年，城市城区全部实现清洁取暖，35蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。

在推进策略上，清洁取暖方式多样，包括地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖等可再生能源供暖。在经济较发达、环境约束较高的京津冀鲁豫和生态环境脆弱的青藏高原及毗邻区，将地热能供暖纳入城镇基础设施建设范畴，集中规划，统一开发；在北方粮食主产区，加快发展为县城供暖的农林生物质热电联产；积极推进太阳能与常规能源融合，采取集中式与分布式结合的方式进行建筑供。

同时全面提升热网系统效率，有条件的城镇地区要采用清洁集中供暖，优化城镇供热管网规划建设，充分发挥清洁热源供热能力，加大老旧一、二级管网、换热站及室内取暖系统的节能改造。新建或改造热力站应设有节能、控制系统或设备。

此外，有效降低用户取暖能耗。规划要求城镇新建建筑全面执行国家65%建筑节能强制性标准，推动严寒及寒冷地区新建居住建筑加快实施更高水平节能强制性标准。新建住宅在配套建设供热设施时，必须全部安装供热分户计量和温控装置，既有住宅要逐步实施供热分户计量改造。

规划明确，中央财政充分利用现有可再生能源发展、大气污染防治等资金渠道，加大对清洁取暖的支持力度。鼓励银行业金融机构在风险可控、商业可持续的前提下，依法合规对符合信贷条件的清洁取暖项目给予信贷支持；通过发展绿色金融、开展政府和社会资本合作（PPP）等方式支持清洁供暖项目建设运营。（完）

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