中国发改委称支持有条件煤炭企业实施兼并重组 发展煤电联营

路透北京1月5日 - 中国国家发展和改革委员会等部委周五发文表示，支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组，发展煤电联营，支持煤炭与煤化工企业及其他关联产业企业兼并重组，通过兼并重组推动过剩产能退出。

发改委官网刊登的关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见称，通过兼并重组，实现煤炭企业平均规模明显扩大，中低水平煤矿数量明显减少，上下游产业融合度显着提高，经济活力得到增强，产业格局得到优化。

到2020年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团，发展和培育一批现代化煤炭企业集团。

意见提出，推进中央专业煤炭企业重组其他涉煤中央企业所属煤矿，实现专业煤炭企业做强做优做大。鼓励各级国资监管机构设立资产管理专业平台公司，通过资产移交等方式，对国有企业开办煤矿业务进行整合。支持煤炭企业由单一生产型企业向生产服务型企业转变，加快专业化公司建设，推动煤炭产业迈向中高端。

支持煤炭、电力企业通过实施兼并重组，采取出资购买、控股参股等方式，积极发展煤电联营。结合电煤运输格局，以中东部地区为重点，推进电煤购销关系长期稳定且科学合理的相关煤炭、电力企业开展联营。支持大型发电企业对煤炭企业实施重组，提高能源供应安全保障水平。

同时，鼓励煤炭与煤化工企业根据市场需要出发实施兼并重组，有序发展现代煤化工，促进煤炭就地转化，发展高科技含量、高附加值产品。实现煤炭原料上下游产业的有机融合，增强产业相互带动作用。

**加快淘汰落后产能**

意见鼓励通过兼并重组加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能，引导规模小、安全差、效率低的煤矿主动退出。引导和鼓励对化解煤炭过剩产能实施方案以外的煤矿进行减量重组，培育和发展先进产能，保留煤矿能力不得高于重组前各煤矿能力总和，支持保留煤矿统一开发被重组煤矿剩余煤炭资源。

允许资源不相邻的煤矿异地减量重组，重组后资源分期开发，保留煤矿退出前不得开采被重组煤矿剩余煤炭资源，重组主体企业做出分期开发承诺。并通过兼并重组加快“僵尸企业”处置，对于产能落后、不符合产业政策的“僵尸企业”，坚决停止各种不合理补贴，强化环保、能耗、质量、安全等执法约束，加快退出。

同时通过兼并重组实现煤炭产业优化布局。按照“压缩东部、限制中部和东北、优化西部”的要求，进一步降低鲁西、冀中、河南、两淮煤炭基地生产规模，控制蒙东（东北）、宁东、晋北、晋中、晋东、云贵煤炭基地生产规模，支持陕北、神东、黄陇、新疆煤炭基地通过兼并重组适度扩大规模，减少区内开发主体数量。中南、西南、东北等小煤矿集中地区，应以淘汰退出为主。

在政策措施方面，意见提出支持土地矿产处置，完善煤矿新建项目核准审批条件，严格安全标准约束和规模技术标准，对符合条件的兼并重组主体企业，鼓励其通过资本市场和其他融资渠道筹集资金，对具备重组价值的企业进行兼并重组。

对确有资金需求的兼并重组企业，鼓励银行业金融机构按照风险可控、商业可持续等原则，采取银团贷款等方式，积极稳妥开展并购贷款业务，避免出现逃废债行为。鼓励各省级政府依法合规设立地方资产管理公司，进一步拓宽煤炭企业不良资产处置渠道。

对不具备长期发展条件、列入兼并重组重点对象的煤炭企业实行审慎的信贷政策和加强债券风险防范。银行业金融机构要加强风险监测和识别，有效评估企业发展前景、财务状况和还款来源，对不具备长期发展条件、列入兼并重组重点对象的煤炭企业，审慎给予信贷支持。（完）

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