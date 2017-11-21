政府将引导煤价下行并处合理区间 去产能有望明年基本完成--中国发改委

路透北京11月21日 - 中国国家发改委副主任连维良周二表示，目前，市场煤价还处于相对高位，政府相关部门将继续通过综合措施，引导煤价下行并处于合理区间，避免大起大落；而煤炭去产能任务有望在2018年基本完成，或有可能提前完成。

新华社援引他在2018年度全国煤炭交易会上讲话称，今年以来，煤炭市场供需保持总体平衡。但受诸多因素影响，特别是历史积累的违法违规问题制约了产能释放，局部地区出现煤炭供应偏紧、价格波动的情况。

“从全局看，供需总体是平衡的。”连维良称，“当前，煤价在向合理区间下行。这既是市场在资源配置中起决定性作用的结果，也是更好发挥政府作用的结果，更是煤炭和下一步相关产业健康发展共同期待的结果。”

他指出，2018年煤炭供应总体是充裕的，这是煤价处于合理区间的基础。目前全国煤炭总规模52亿吨左右，扣除基建和技改煤矿，有效产能在40亿吨以上，加上明年新出产量和一定数量的净进口，实现供需总体平衡是有保障的。

针对部分市场人士担心出现新的产能过剩，连维良表示，增减挂钩指标交易、最高最低库存制度等一系列长效机制的建立，能够有效防范产能过剩，防范煤价跌出合理区间下限。

在煤炭去产能方面，他指出，今年年底，全国煤矿数量将从2015年的1.08万处进一步减少到7,000处左右。煤炭去产能任务有望在2018年基本完成，或有可能提前完成。

截止到目前，中国钢铁、煤炭去产能2017年的年度目标都已经超额完成。在近年来淘汰落后煤炭产能的基础上，中国计划从2016年开始，用三至五年的时间，再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。

连维良指出，从总量看去产能进展顺利，但煤炭行业相对落后的产能仍然较多，结构性去产能的任务仍然艰巨。今后一段时期将是煤炭产能有增有去，先进产能有序增，落后产能有序去的格局。（完）