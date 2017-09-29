对数字经济必须强化政府引导 中国坚持放权市场和审慎监管--发改委

路透北京9月29日 - 中国国家发改委周五称，数字经济的深入发展，必将引发一场深刻的经济社会变革。在充分尊重市场规律的前提下，必须强化政府的引导，锐意改革，坚持放权市场、审慎监管，让数字经济引领经济增长新时代。

发改委网站周五刊登新闻稿指出，数字经济对国民经济的贡献显着增强，成为拉动经济增长的新引擎，数字经济正在重塑国际竞争、制造业、消费结构以及国际贸易的新格局。据相关研究报告显示，2016年中国数字经济规模超过22万亿元人民币。

发改委表示，中国大力推动数字经济与传统产业的深度融合，新动能对经济增长的支持作用显着增强，当前中国的数字经济发展在信息基础设施水平已居世界前列、电子商务发展规模稳居世界首位、移动支付规模全球领先、网约车、共享单车等为代表的一系列新模式新业态层出不穷、新模式新业态不断涌现等方面。

据预测，未来几年中国分享经济仍将保持年均40%左右的高速增长，到2020年分享经济交易规模占GDP比重将达到10%以上。

中国数字经济正进入快速发展的新阶段，数字化消费、贸易等日趋成熟，为经济发展提供了新动能，是适应、把握和引领经济发展新常态的重要支撑，在优化经济结构、促进产业转型升级等方面的作用日益凸显，有效助推供给侧结构性改革。（完）

欲浏览全文，请点选 here