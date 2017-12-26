中国要因地制宜推进清洁供暖加大清洁煤供应 但不得“一刀切”--发改委

路透北京12月26日 - 中国国家发展改革委日前发布通知要求因地制宜推进清洁供暖，鼓励推广使用清洁煤替代劣质散煤，但不得采取“一刀切”的限煤措施；要通过加大清洁煤供应力度、加快煤炭优质产能释放、推动燃煤设备升级改造等多措并举，构建清洁供暖体系。

发改委网站周二刊登“关于加大清洁煤供应确保群众温暖过冬的通知”指出，当前处于迎峰度冬用能高峰，部分地区天然气供需出现结构性、时段性、区域性矛盾，影响群众冬季采暖，推广使用清洁煤，可以有效缓解当前冬季供暖压力，也是推进散煤治理、构建清洁供暖体系的重要渠道。

“根据能源供应情况、居民经济承受能力和用能习惯，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜油则油，因地制宜及时采取有效措施，全力做好迎峰度冬能源供应。”通知称。

同时，要加快煤炭优质产能释放，重点产煤地区要按照增减挂钩减量置换要求，督促煤炭企业加紧落实产能置换方案，国家有关部门将加快办理煤矿建设项目核准手续。要对已核准煤矿建设项目，积极协调办理采矿许可、土地使用、环境影响评价等手续；督促已建成项目及时开展联合试运转和竣工验收等工作，尽快投入生产；进一步加快对符合条件的优质产能煤矿核增生产能力。

在加大清洁煤供应力度上，重点产煤地区要引导煤炭企业，积极挖潜增加产量和供应。推进煤炭洗选加工，提高原煤入选比重，提升煤炭产品质量。

此外，推动燃煤设备升级改造，各地要加快大型供暖燃煤锅炉的超低排放改造，淘汰排放不达标的燃煤设备；并加大清洁煤技术装备研发，鼓励企业、科研院所加大清洁煤技术装备研发投入，重点加强对煤质适应性的研究。

中国国家发改委、国家能源局等十部门近日发布规划提出，到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，力争用五年左右时间，基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化。并将以京津冀大气污染传输通道的“2+26”个重点城市为重点，在城市城区、县城和城乡结合部、农村地区全面推进清洁供暖。（完）

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