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中国企业杠杆率过高局面未扭转 将推动僵尸企业“安乐死”--发改委
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2017年8月8日 / 上午9点40分 / 5 天前

中国企业杠杆率过高局面未扭转 将推动僵尸企业“安乐死”--发改委

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京8月8日 - 中国国家发展改革委周二称，中国企业杠杆率过高的局面还未得到根本扭转，将积极探索僵尸企业债务有效处置方式，切实破除其僵而不死的各类障碍，推动通过市场化法治化方式实现僵尸企业“安乐死”。

中新网援引发改委称，推动市场化债转股进一步发挥综合性作用，使债转股成为降低企业杠杆率的一件利器，并以债转股为契机推动企业尤其是国有企业改革改组改制。

“中国企业杠杆率过高的局面还未得到根本扭转，中国非金融企业杠杆率仍是世界主要经济体中最高的，不少企业还处在财务负担重、债务风险高的困难境地，...必须坚定去杠杆方向。”发改委称。

发改委并称，各类实施机构已与钢铁、煤炭、化工、装备制造等行业中具有发展前景的70余家高负债企业积极协商谈判达成市场化债转股协议，协议金额超过一万亿元人民币。

银监会周一发布《商业银行新设债转股实施机构管理办法（试行）》征求意见稿称，实施机构不得对扭亏无望、已失去生存发展前景的“僵尸企业”等四类企业实施债转股。

中国四大资产管理公司之一的东方资产上月发布报告称，据不完全统计，截至6月9日，本轮债转股共签约56个项目，涉及45家，签约规模7,095亿元人民币，但落地规模仅为签约规模的10%左右。（完）

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发稿 马蓉; 审校 杨淑祯

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