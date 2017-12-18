中国将加快产能建设保障天然气稳定供应 维护市场价格秩序--发改委

路透北京12月18日 - 中国国家发改委新闻发言人孟玮周一表示，今年天然气消费量呈现两位数增长，为缓解资源保障压力，将通过加快天然气产能建设及地面配套工程投产、进一步落实LNG（液化天然气）现货采购以及实现“南气北调”等多举措增加天然气供应；并将加大价格监督检查力度，维护正常市场价格秩序。

她在发改委召开的新闻发布会上并公布，11月共审批核准固定资产投资项目16个，总投资额720亿元人民币，主要集中在高技术、水利等领域。其中，发改委审批11个，核准五个，包括高技术项目五个，水利项目两个，能源项目两个，社会事业项目一个，其他六个。

2017年国家新开工西部大开发重点工程17项，投资总规模为4,941亿元，重点投向西部地区铁路、公路、大型水利枢纽、能源和生态环保等重要领域。

“针对近期天然气价格特别是华北地区液化天然气（LNG）价格大幅上涨的情况，我委及时采取有力措施，协调中石油(601857.SS)、中石化(600028.SS)、中海油(0883.HK)三大石油公司千方百计增加资源供应，加强运行调度，稳定市场预期。”孟玮称，后续将密切关注市场动态，加强对地方的工作指导，加大监督检查力度，切实维护正常市场价格秩序。

她指出，入冬以来，受北方地区取暖需求增加以及部分气源不稳定等因素影响，资源保障压力持续加大，发改委和国家能源局会同有关部门就此研究增供保供措施，包括，今冬明春采暖季原计划采购进口LNG共248船，合气量245亿立方米，日均供气1.62亿立方米。在此基础上，进一步优化安排到港接卸时间，增采39船进口LNG，增加资源供应约35亿立方米，日均增加供气2,000万立方米左右。

在确保安全生产前提下，加快天然气产能建设及地面配套工程投产，尽最大努力挖掘气田增产能力。组织上游气田满负荷生产，12月份已实现增产370万立方米/日。在此基础上，明年1月份全国再增产约330万立方米/日。

同时开展资源互济，实现“南气北调”，在天津、浙江、福建、广东等地通过油气企业之间资源互换，增加北方取暖地区天然气供应。12月以来，已在不同企业间通过资源置换调剂近1,400万立方米/日，预计近日可进一步增至1,900万立方米/日左右。

启动华能北京热电厂燃煤应急备用机组，置换出天然气200万立方米/日；优先压减中石油、中石化、中海油企业系统内部炼厂、油田热采、LNG液化厂用气，增加对社会的资源供应。

在价格方面，开展LNG市场价格专项监督检查，重点检查捏造、散布涨价信息等扰乱市场秩序行为，坚决查处恶意囤积、哄抬价格等行为。部署LNG主产区（港区）、主销区等地价格主管部门立即召开价格法规政策提醒告诫会，提醒告诫LNG生产经营企业和相关社会组织加强价格自律，规范价格行为，维护行业价格秩序。

孟玮并表示，对于“煤改电”“煤改气”没到位的要允许使用煤炭取暖，全力保证煤炭资源供应，保证燃煤供热机组正常运行，有条件的尽可能做好洁净煤供应工作。目前不具备条件的要尊重当地群众的取暖习惯，以确保温暖过冬为第一原则。

“只要是民生用气，无论是合同内还是合同外，都要无条件予以保障。”她称。

据介绍，1-11月份，全国天然气消费量达到2,097亿立方米，同比增长18.9%，其中，国内生产天然气1,338亿立方米，同比增长10.5%；进口天然气817亿立方米，增长28.9%。因工业生产、燃气发电、化工等领域用气需求较快增长，加上“煤改气”需求增量较大，天然气消费量呈现两位数增长，比上年增速快12个百分点，比前五年平均增速高8个多百分点。

中国住房和城乡建设部上周发布通知，要求各地城镇供热管理部门在2018年元旦之前，集中组织开展“访民问暖”专项活动，客观掌握供暖情况第一手资料，开展安全排查，实地解决供暖存在问题；对尚未落实气源或“煤改气”气源未到位的区域，不得禁止烧煤取暖。（完）