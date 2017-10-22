中国经济全年6.5%左右增长目标料顺利实现 GDP超80万亿--发改委主任

路透北京10月21日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周六表示，今年以来，中国经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固，预计全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现，并能够争取更好的效果，今年底经济总量将超过80万亿元人民币，增量可能超过6万亿元。

他在十九大期间召开的新闻发布会上指出，2012年以来全球经济在艰难复苏，但是中国经济一直保持稳中有进、稳中向好的发展趋势；除了经济增长速度稳定外，还表现在物价稳，就业稳和脱贫稳定。

“几年来，我国经济保持中高速增长，在世界主要国家中名列前茅，中国经济约占全球经济总量的15%，但对全球经济增长的贡献率每年均超过30%，居世界第一位。”何立峰称。

据其介绍，推进体制机制改革方面，这几年推进的1,500多项重大改革措施，成效好于预期；“三去一降一补”也取得较好成绩，目前为止，去落后钢铁和煤炭产能已分别超过1.1亿吨和4亿吨，还同步解决了110多万人的再就业。

但他提到，中国经济社会发展还面临着不少矛盾和挑战，在发展不平衡、不充分方面还存在着六大主要问题、矛盾，包括经济、民生、社会治理等各个方面。其中在经济方面，包括发展的质量和效益还不高，创新能力还不够强，实体经济水平还有待提升，生态环境建设还任重道远等。

据统计，中国城镇新增就业人数连续四年保持在1,300万人以上，今年前九个月又新增1,097万人。四年脱贫5,500多万人，今年将再减少1,000万人以上，贫困发生率已下降到2016年底的4.5%，到今年底可望降到4%以下。

中国国家统计局本周稍早公布，今年三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，环比增1.7%，前三季度GDP同比增长6.9%。统计局同时上修2017年一季度和二季度GDP环比增速至1.4%和1.8%，原本为增长1.3%和1.7%。

中国GDP环比与同比走势：tmsnrt.rs/2l0HlaX

对于中国民间投资放缓的担忧，发改委副主任张勇表示，民间投资是社会一直高度关注的问题，这五年期间，民间投资占全社会固定资产投资的比例一直在60%以上，最高达到65.4%，1-9月有所回落，现在大概是60.5%的水平。

他指出，民营企业特别是民间投资有所放缓和整个全社会投资的放缓有一定关系，同时还有自己的一些特性，因为民间投资集中的领域主要是制造业和房地产业。而这两个产业现在相对来说确实比较弱，制造业涉及转型升级，房地产涉及到去库存，还有一个要素土地供应问题，因此相对比较弱一些，具有它的客观性。

**详解雄安新区和京津冀协同发展**

针对雄安新区和京津冀协同发展的进展，何立峰表示，雄安新区和北京城市副中心的建设是京津冀协同发展很重要的组成部分。雄安新区规划已进入到最后的攻坚阶段，在反复的修改和打磨；规划审议通过以后，要坚决按照高标准，紮实有效稳步推进雄安新区建设。

同时，构建雄安新区相应政策框架。目前由发改委会同相关部门和河北方面，正在紧锣密鼓地进行当中，待雄安新区规划审议通过后，同步出台，并稳步推进实施。

中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。

京津冀协同发展方面，何立峰介绍称，目前进展和成果超出原来预期。交通方面打通了一批“断头路”和“瓶颈路”，加起来超过800公里；产业升级和转移方面，北京将一批不适合北京发展、但还比较优质的企业项目转移到天津和河北，实现了协调性更好发展。

生态环保方面也有很大进展，包括在环北京周围绿化，对于处置像燃烧散煤为主要的治理污染，打响“蓝天保卫战”方面取得很大实际成效；同时在京津冀协同发展的其他方面，在民生方面，包括在教育、医疗、卫生等方面都有了很长足发展。

他提到，京津冀协同发展很重要的一个任务，就是要围绕疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，北京城市副中心加快建设，最近国务院已经批复北京城市总体规划。北京城市副中心主要是在通州，通州的总体规划正在紧锣密鼓地重新在对接、衔接北京城市总体规划。

与此相适应的，在通州附近，包括河北的廊坊北三县，以及北京新机场和涿州等，这些环北京东南边的区域规划都和北京市的整体规划相衔接，“有了这个顶层设计，在北京周边的建设发展都更加有序，更有实际的成效。”

据其介绍，作为北京城市副中心这一期的建设，主要是为了围绕行政事业机关集中办公区域建设来进行，经过这几年的努力，主要部分已经基本建成。按照计划，今年年底，北京市级各大机关和部分市属行政部门将率先启动搬迁。

“这就会给整个社会发出一个强烈的信号，在疏解北京非首都功能方面迈出了实质性的、大的步伐。对今后严控新增非首都功能，有序疏解非首都功能的存量，将会更加有力、有序、有效地向前推进。”何立峰称。（完）