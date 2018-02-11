中国经济新动能成长超预期 对增长支撑作用进一步显现--发改委

路透北京2月11日 - 针对新动能能否替代中国正在淘汰的落后传统产能，成为拉动中国经济的主要动力，中国国家发展和改革委员会新闻发言人孟玮周日表示，中国以创新驱动发展战略为引领，充分激发创新创业活力，新动能成长速度和支撑作用超出预期，对增长支撑作用进一步显现。

她在周日发改委举行的新闻发布会上称，据有关机构测算，新动能对经济增长的贡献已超过30%，对城镇新增就业的贡献超过70%。一些东部省份已经走出结构调整阵痛期，新动能正日渐成为经济发展的第一引擎。

她提到，下一步将在四个方面采取更加有力的措施，包括加快推动新兴产业发展。落实好“十三五”战略性新兴产业发展规划，组织实施一批新兴产业重大工程。运行好国家新兴产业创业投资引导基金，拓宽创新创业融资渠道。加强政府资金与金融资本的合作，促进战略性新兴产业集群发展。

加快推动创新创业上水平。以实施全面创新改革试验为抓手，推动北京、上海具有全球影响力的科技创新中心和北京怀柔、上海张江、安徽合肥3个综合性国家科学中心建设，推进雄安新区创新驱动引领示范区、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。汇聚国际一流创新资源，构建开放型的协同创新集群，推动国家产业创新中心建设。着力打造“双创”升级版，推动创新创业上水平，更好与实体经济融合。

加快推进形成有利于“四新经济”发展的政策环境。着力营造包容创新、规范有序的市场环境，探索构建审慎监管和社会共治相结合的管理格局，促进新技术、新产业、新业态、新模式健康发展。出台促进数字经济发展的文件，加快完善配套政策，形成适应数字经济发展的政策体系。坚持发展与监管并重，促进共享经济健康良性可持续发展。

加快推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。持续推进“中国制造2025”，运用大数据、云计算、工业互联网等技术，促进工业企业数字化、服务化转型，打造产业共性技术创新平台，助力产业升级。出台“互联网+”支持实体经济发展的政策性文件，实施人工智能创新发展工程，加快推进工业、农业、服务业数字化转型。

中国经济增速在经历了连续六年放缓后首度出现回升，2017年全年增长6.9%平稳收官；在投资和消费保持相对平稳之际，这主要得益于外贸带来的正增长。分析人士认为，在供给侧改革、环保、金融去杠杆等因素制约下，中国经济仍有反弹，表明当前实体经济的确称得上“稳中向好”，新动能对经济增长的贡献在进一步增加。

**煤电供应紧张在缓解**

在被问及如何应对当前电煤需求大幅增加导致供应偏紧的状况，孟玮表示，国家发改委会同有关方面采取了一系列措施，一是引导重点产煤省和煤炭企业提前安排，部署做好春节、“两会”期间生产供应工作，保持煤矿连续生产和稳定供应。

二是进一步完善产能置换指标交易的政策措施，加快释放北方地区优质产能。充分发挥晋陕蒙等重点产煤地区作用，增加有效产能产量。根据调度数据，1月份，山西、陕西煤炭产量同比增长分别超过30%和50%，内蒙古煤炭主产区鄂尔多斯煤炭销售同比增长20%以上。

三是加强运输协调，将电煤增运作为重中之重，特别是对存煤偏低电厂实施打点抢运，切实保障运输渠道通畅。1月份，铁路煤炭日均装车同比增长10%以上，其中，电煤增长近20%。

“在各方的共同努力下，目前电煤供应得到有效保障，特别是进入2月份以来，电厂供煤明显增加，2月1日至8日，日均供煤632万吨，比1月下旬增长7%；日均耗煤615万吨，比1月下旬下降5%，可用天数15天，库存正逐步提高。”孟玮称。

她表示，下一阶段，随着煤炭供应持续增加，特别是气温逐渐回升，以及春节期间工厂放假，用电量将会出现下降，电煤供应是有保障的。

至于春节期间价格运行情况，孟玮提到，从目前掌握的情况看，春节前市场价格运行是平稳的。国家统计局2月9日发布的数据显示，1月份居民消费价格（CPI）同比上涨1.5%，涨幅比去年全年低0.1个百分点，连续第12个月低于2%。

具体来看，重点商品和服务的价格都处在合理区间，其中，食品价格季节性小幅上涨，1月份比去年12月份上涨了2.2%，但与去年同期相比仍低0.5%，特别是节日期间消费量大的猪肉、鲜菜、食用油价格比去年同期分别低10.6%、5.8%和1.2%；服务价格总体稳定，受节日需求集中释放、务工人员返乡过节的影响，飞机票、旅行社收费、家庭服务等价格比去年12月份分别上涨5.9%、2.8%和2.4%，但涨幅仍在合理区间。

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.3%。

她提到，今年全国有820万高校毕业生、970多万登记失业人员及部分去产能职工需要就业，总量压力不减，结构性就业矛盾依然存在，将深入实施就业优先战略和更加积极的就业政策，大力促进就业创业。

具体包括拓展就业空间，着力培育壮大战略性新兴产业，加快培育新的经济和就业增长点。深入实施区域协调发展战略，贯彻落实乡村振兴战略。开展就业相关规划和政策评估，完善更加积极的就业政策，更有效地发挥相关政策促进就业的作用。

同时优化创业环境。加快“双创”示范基地建设，深化支持农民工等人员返乡创业试点工作，进一步营造鼓励劳动者创新创业的良好环境等。（完）