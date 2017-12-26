中国发改委查处价格违法的供气供暖企业 17家企业遭反垄断调查

路透北京12月26日 - 入冬以来天然气消费量快速增长，中国全国多地天然气供应告急。国家发改委近日对供气、供暖领域价格进行重点检查，并对存在价格违法行为的企业依法进行处理；同时自12月20日起，对中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)天然气销售大庆分公司等17家企业涉嫌违反反垄断法问题开展调查。

周二刊登在发改委网站的新闻稿披露了对部分违规企业的处罚情况，其中，黑龙江省尚志市中鑫热电公司重复收取供热入网工程费，已责令该公司将多收价款36.12万元人民币全部退还给用户，并处以罚款54.19万元。

“检查发现，一些供气、供暖企业存在不执行政府定价或政府指导价，以及在工程改造、安装中乱收费等行为。各地价格主管部门对查出的问题，依法进行了处理。”新闻稿称。

是次被发改委“点名”处罚的企业还有：浙江省海盐县天然气有限公司因擅自提高天然气价格，已被责令立即纠正价格违法行为，退还多收价款共计40.19万元；四川省宣汉县宣汉和信天然气有限公司土主天然气供气站变相提高天然气价格，责令该公司将多收价款31.62万元退还用户。

另外，山东省曹县恒源加气站擅自提高CNG天然气价格，共多收价款669.98元；当日价格主管部门已责令其立即纠正违法行为，并没收违法所得。

国家发改委要求各地价格主管部门要继续采取有力措施，突出检查重点，督促相关企业和单位严格执行国家有关价格政策。同时，要加强对供气供暖领域价格监管和反垄断执法，对侵害群众利益的案件，发现一起，查处一起，对情节严重的价格违法案件，要通过新闻媒体公开曝光。

中国石油化工集团公司上周五表态称，上游气田将努力增产，1月产量再增110万方/日，并积极增加海外LNG(液化天然气)资源进口，按最大负荷安排进口船期。同时，集团将通过中石油西气东送二线供气380万方/日，紧急增供河北1.3亿方天然气，并协助中海油串供100万方/日增加河北、河南、山西供气量。

国家发改委新闻发言人孟玮近日表示，今年天然气消费量呈现两位数增长，为缓解资源保障压力，将通过加快天然气产能建设及地面配套工程投产、进一步落实LNG（液化天然气）现货采购以及实现“南气北调”等多举措增加天然气供应；并将加大价格监督检查力度，维护正常市场价格秩序。（完）

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