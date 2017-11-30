中国发改委称支持企业对外投资活动 加强政策引导和体系支持

路透北京11月30日 - 中国国家发展改革委周四发表《中国对外投资报告》称，支持企业对外投资活动，加强政策引导和体系支持，未来中国对外投资将以“一带一路”建设为重点，促进国际产能合作，推动形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络。

发改委网站刊登报告显示，按照“企业主体、市场导向、商业原则、国际惯例、互利共赢、防范风险”的原则，支持企业开展对外投资活动。企业应结合自身发展战略和客观条件开展对外投资活动，对于其对外投资项目自主决策、自负盈亏、自担风险。

“进一步引导和规范企业对外投资方向，促进企业合理有序开展对外投资活动，防范和应对对外投资风险，推动对外投资持续健康发展，”报告称。

另一方面，加快完善对外投资风险防范体系，引导和规范企业对外投资方向，加强事前、事中、事后全过程监管，积极应对跨国投资面临的政治、安全、经济、金融和社会等风险，促进对外投资持续健康发展。

报告指出，中国政府正在不断改进境外企业和对外投资安全工作，在国家安全体系建设总体框架下，完善统计监测，加强监督管理，健全法律保护，加强国际安全合作。研究制定企业海外经营行为规范。

鼓励企业设立海外投资风险评估部门，加强与国际机构、跨国公司、东道国企业和中介组织的合作，对投资地区或国家的政治动向、监管政策、安全形势、各利益相关方诉求等方面进行综合分析，科学评估投资项目收益和风险。

在政策导向上，明确企业是对外投资的主体，同时要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，实行资本项下有管理的市场化运行机制；企业在对外投资活动中要注重商业可持续性，做好国际化经营规划和投资项目价值评估，在科学分析项目经济技术可行性的基础上，稳妥有序开展对外投资。

在对外投资的政策体系方面，主要包括宏观政策引导、多层次对外投资促进、金融财税支持、对外投资综合服务以及对外投资风险防范五大体系。

《报告》明确在宏观政策上，支持境内有能力、有条件的企业积极稳妥开展境外投资活动，推进“一带一路”建设，深化国际产能合作，带动国内优势产能、优质装备、适用技术输出，推动相关产业提质升级；限制境内企业开展与国家和平发展外交方针、互利共赢开放战略以及宏观调控政策不符的境外投资；禁止境内企业参与危害或可能危害国家利益和国家安全等的境外投资。

中国的对外投资存量与GDP比率长期低于世界平均水平。2016年，中国对外直接投资存量与GDP的比率为11.4%，而世界、发达经济体、发展中经济体、转型经济体的比率分别为34.6%、44.8%、19.8%、22.6%。这表明中国对外投资仍然具有较大的增长潜力。

截至2016年底，中国设立了中非合作基金、中拉产能合作基金、中非产能合作基金、中阿（联酋）投资合作基金等十余个对外投资合作基金；中国与54个国家签署了避免双重征税协定。2002-2016年间，中国对外投资流量年均增长率35.8%。（完）

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