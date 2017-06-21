中国服务业创新发展大纲发布 2025年服务业增加值占GDP比重提至60%

路透北京6月21日 - 中国国家发展改革委员会日前发布服务业创新发展大纲（2017-2025 年）》，明确提出到2025年实现服务业增加值“十年倍增”。服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。

发改委网站周三刊登的大纲全文提到，发展高效安全、绿色普惠、开放创新的现代金融服务业，稳步扩大金融业对内对外开放，放宽金融机构准入限制，稳妥推进金融业综合经营；积极稳妥推进金融产品和服务模式创新，有效防范和化解金融风险。

大纲提出，要完善商业性、开发性、政策性和合作金融服务体系，推进金融市场宽化、深化、国际化，促进股权、债券等市场健康发展；大力发展普惠金融，鼓励发展科技金融、绿色金融，规范发展互联网金融。大力发展保险业。积极发展融资租赁。

同时，要实现公平开放的市场准入。全面实施公平竞争审查制度，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。实施市场准入负面清单制度。放宽民间资本市场准入领域，扩大服务领域开放度，推进非基本公共服务市场化产业化、基本公共服务供给模式多元化。

打破市场分割和地方保护。推进统一开放、竞争有序的服务市场体系建设，打破地域分割、行业垄断和市场壁垒。除特殊规定外，禁止设置限制服务企业跨地区发展、服务跨地区供给的规定。加大服务业反垄断力度。（完）

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