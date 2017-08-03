中国首例直供电价格垄断协议案被依法查处 处罚7338万元--发改委

路透北京8月3日 - 中国首例直供电价格垄断协议案被依法查处。中国国家发展改革委员会称，近日对山西省电力行业协会组织23家火电企业达成并实施直供电价格垄断协议一案作出处理决定，依法处罚7,338万元人民币。

发改委网站周四刊登的新闻稿称，将持续加强反垄断监管，实现反垄断执法常态化，依法制止各领域限制竞争措施，严肃查处垄断协议、滥用市场支配地位等违法行为，切实维护公平竞争秩序，降低实体企业负担。

“山西省电力行业协会组织23家火电企业通过垄断协议控制直供电交易价格的行为，违反了《反垄断法》规定，违背了国家电力改革中引入竞争、鼓励大型工业用户向发电企业直接购电、交易双方协商定价的原则，”新闻稿称，“不利于通过市场化、法治化的手段有效推进火电行业供给侧结构性改革，排除、限制了直供电市场的公平竞争，增加了下游实体企业的用电负担，损害了消费者利益。”

发改委决定，对达成垄断协议发挥组织作用的山西省电力行业协会，依法从重处罚，顶格罚款50万元，对参与达成并实施垄断协议、积极配合调查、认真整改的涉案企业处上年度相关销售额1%罚款，对23家涉案企业合计罚款7,288万元。

发改委调查发现，2016年1月14日下午，山西省电力行业协会召集大唐、国电、华能、华电四家央企发电集团山西公司，漳泽电力、格盟能源、晋能电力、西山煤电四家省属发电集团，以及15家发电厂，在太原市召开火电企业大用户直供座谈会，共同协商直供电交易价格，签订公约，并确定2016年山西省第二批大用户直供电报价较上网标杆电价让利幅度不超过0.02元/千瓦时，最低交易报价为0.30元/千瓦时。

经对销售数据进行核实，各涉案企业实施了直供电价格垄断协议。价格主管部门依法开展反垄断调查后，涉案企业按照法律要求及时进行了整改，由买卖双方根据市场情况公平确定直供电交易价格。（完）