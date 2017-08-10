中国放宽小微企业发行产业融合发展专项债发债要求--发改委

路透北京8月10日 - 中国国家发改委周三晚通知称，放宽小微企业发行产业融合发展专项债发债要求。以小微企业增信集合债券形式发行社会领域和农村产业融合发展产业专项债券，募集资金用于小微企业发展的，可将要求放宽为“对单个委贷对象发放的委贷资金累计余额不得超过5,000万元且不得超过小微债募集资金规模的10%”。

发改委网站信息显示，募集资金用于农村产业融合发展项目的企业债券，重点涵盖六类项目，包括产城融合型农村产业融合项目、农业内部融合型农村产业融合项目、产业链延伸型农村产业融合项目、农业多功能拓展型农村产业融合项目、新技术渗透型农村产业融合发展项目和多业态复合型农村产业融合项目。

另外，社会领域产业专项债券包括但不限于以下专项债券类型，包括健康产业专项债券、养老产业专项债券、教育培训产业专项债券、文化产业专项债券、体育产业专项债券和旅游产业专项债券。

“支持企业发行专项债券，同时用于多个社会领域产业项目或社会领域产业融合项目。发债企业可使用债券资金收购、改造其他社会机构的相关设施，或扩大社会领域产业投资基金资本规模。”发改委表示。

发改委并表示，优化社会领域产业或农村产业专项债券品种方案设计，可根据资金回流的具体情况科学设计债券发行方案，支持合理灵活设置债券期限、选择权及还本付息方式。根据农业项目投资较大、回收期长的特点，支持发债企业发行10年期及以上的长期限企业债券或可续期债券。

发改委称，鼓励企业发行可续期债券，用于文化消费设施、文化产业园区、体育馆、民营医院、教育培训机构等投资回收期较长的项目建设。鼓励发行人以第三方担保方式，或法律法规允许的出让、租赁建设用地抵质押担保方式为债券提供增信。鼓励采取“债贷组合”增信方式，由商业银行进行债券和贷款统筹管理。

“社会领域产业专项债以项目未来经营收入作为主要偿债资金来源。对项目收费标准由政府部门定价的，地方价格部门应及时制定和完善项目收费价格政策。”发改委表示。

发改委要求，农业产业化龙头企业申请发行农村产业融合发展专项债，需企业资产规模不低于3亿元或年度涉农业务收入不低于2亿元；拟投资农村产业融合发展项目总投资不低于1亿元。鼓励通过保底收购价+二次分配、农民参股持股等方式与农民建立紧密利益联结机制的项目申请发行农村产业融合发展专项债券。

发改委并鼓励上市公司及其子公司发行农村产业融合发展专项债券。在偿债保障措施完善的情况下，允许企业使用不超过50%的债券募集资金用于补充营运资金。（完）

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