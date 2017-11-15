中国31家国企纳入第三批混改试点 将督促港口落实整改措施--发改委（更新版）

路透北京11月15日 - 中国国家发改委新闻发言人孟玮周三表示，31家国有企业将被纳入第三批混合所有制改革试点范围；另发改委对上海港和天津港的反垄断调查发现，其涉嫌构成限定交易行为等问题，接下来要求全国沿海39个港口对照此次反垄断调查进行整改。

他在发改委召开的定时定主题新闻发布会上并公布，10月共审批核准固定资产投资项目16个，总投资666亿元人民币，主要集中在能源、交通、高技术等领域。至此，2017年中央预算内投资全部下达完毕。

“前不久，国务院国企改革领导小组审议通过了第三批试点名单，已确定将31家国有企业纳入第三批试点范围，其中既有中央企业，也有地方国有企业。”孟玮称，目前正在抓紧指导试点企业制定实施方案，从时间进度看，混合所有制改革工作进度，符合国务院国有企业改革领导小组部署的工作计划安排。

她指出，两批19家中央企业试点的重点任务正在逐步落地，试点先行先试、示范带动的作用正在逐步显现，超过三分之一的试点企业已基本完成引入投资者、设立新公司、重构公司治理机制、建立内部激励机制等工作，其他企业也正在按照试点方案加快落实。

“总的看，试点企业通过混改，有三个‘明显’成效，投资实力明显增强，杠杆率明显降低，经营状况明显改善。特别是中国联通、东航物流等混改试点方案落地实施，改革力度大，市场反映积极，营造了良好的社会氛围。”她称。

孟玮表示，下一步，将推动三批试点任务落地见效，加快形成可复制可推广的制度性经验，加强对地方混改的协调指导，推动形成国有企业混合所有制改革新局面。

**部分港口存在垄断**

谈及发改委今年4月对上海港和天津港开展的反垄断调查，孟玮指出，调查发现，有关港口存在的问题包括：要求船公司使用本港下属企业提供的拖轮、理货、船代等服务，涉嫌构成限定交易行为；对不可竞争的本地外贸集装箱业务，收取远高于竞争性国际中转集装箱的装卸作业费；向交易对象附加强制服务、不竞争条款、忠诚条款等不合理交易条件，涉嫌构成附加不合理交易条件行为。

她称，9月发改委会同交通运输部、中国港口协会联合召开会议，要求全国沿海39个港口都要对照此次反垄断调查发现的问题，进行自查自纠和切实整改。

具体整改内容有，全面开放拖轮、理货和船代市场，合理调降外贸进出口集装箱装卸费，立即废止和清除有关不合理的交易条件。

发改委下一步还将督促有关港口落实整改措施，恢复公平竞争的市场竞争秩序，使港口能够更好的服务于实体经济发展，同时也将继续加强执法监督。

据其介绍，反垄断调查有利于降低企业进出口物流成本，促进实体经济减负增效。其中仅调降装卸作业费一项，预计每年降低进出口物流成本约35亿元。

**重点监管煤炭和房地产价格**

在价格监管重点方面，孟玮指出，下一步将对煤炭市场重点地区检查工作进行督查，并对重点地区和重点企业进行直接检查，严肃查处哄抬价格、价格垄断等违法行为；对商品房销售价格行为联合检查。目前，各省级价格主管部门已制定完成了检查方案，正在开展检查。

中国发改委、住建部上月联合发出通知，部署从今年10月30日至11月30日在全国范围内开展商品房销售价格行为联合检查，重点查处销售商品房未明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价，捂盘惜售，炒卖房号，操纵市场价格等行为。

孟玮介绍，为强化中央预算内投资事中事后监管，发改委制定了中央预算内投资计划实施综合监管暂行办法，正在抓紧起草信息化监管等配套规定，实现对所有中央预算内投资项目的全覆盖监管。

同时，发改委引导和撬动更多长期限、低成本的社会资金投向国民经济的重点领域和薄弱环节，服务经济社会发展和民生事业改善。

近五年，发改委累计核准发行企业债券2,206支，规模达到3.26万亿元，相比上一个五年增长34.36%。截至今年10月底，战略性新兴产业专项债、养老产业专项债、双创孵化专项债券、小微企业增信集合债券等创新品种债券核准规模达2,872.4亿元，占核准总额的81.15%。

下一步消费政策取向方面，孟玮表示，将研究进一步促进新能源汽车发展的政策措施，鼓励和引导绿色产品消费，壮大消费新增长点；落实支持社会力量进入医疗、养老、教育、文化、体育等领域的具体措施，推进家政服务标准化试点示范建设；加快电子商务和实体零售的协调发展优化消费环境。

她称，今年消费市场呈现总量扩张、结构升级的态势，其中网络消费是扩大消费行动的重要组成部分。今年前三季度，实物商品网上零售额3.7万亿元，增长29.1%，比社会消费品零售总额的增速快18.7个百分点；占社会消费品零售总额的比重达14%，同比提升了2.3个百分点。

中国国家统计局周二发布数据显示，10月工业、投资和消费增速均回落。对于消费增速回落幅度较大的原因，分析师认为主要是可选消费品中的汽车销售和房地产相关产品的家具和建材都出现不同程度的回落，不过预计四季度消费依然是经济增长的重要支柱。（完）