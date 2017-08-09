中国当局邀钢企高管、监管机构及交易所共商钢价问题--消息人士

路透北京8月9日 - 知情人士称，中国周三邀集监管机关、一家主要交易所以及钢企高管，开会讨论钢价问题，因削减产出致市场价格劲升，引起当局加强监督。

中国钢铁工业协会(CISA)一名要求匿名的官员称，这场会议由发改委(NDRC)主持，将讨论期货和实货钢价。

螺纹钢期货今年以来累计上涨约66.7%，随着北京当局强迫老旧过时、污染严重的工厂在冬季前关闭，投资者押注供应将收紧。关停这些产能是中国防治雾霾、致力提高行业效率的努力之一。

主力螺纹钢期货合约周三接近四年半最高水准。

中国钢铁工业协会的这位官员表示，来自工信部、中国证监会、上海期货交易所和一些主要公司的官员及高管被召集参加会议。

另一位业内知情人士证实，他将参加此次会议，不过他不愿透露身份或提供更多信息。

澳新银行研究部分析师周三一份客户报告提及发改委和应邀参加会议的其他机构，但所提及方面均未回复置评请求。

本周中国环保部已对包括山东在内的八个省区进行了第四轮环保检查，以查检工厂的污染治理进展。

环保部周一称，将派遣八个工作组于8月7-15日入吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海和新疆进行检查。(完)