迎峰度冬天然气供需严峻 “三桶油”要确保产量只增不减--发改委

路透北京10月19日 - 中国国家发改委日前下发通知称，预计迎峰度冬期间天然气消费需求持续旺盛，“煤改气”新增需求集中释放，部分地区峰谷差将进一步拉大，但天然气供应面临储气调峰设施不足、管网互联互通不足等制约，天然气供需形势较为严峻。如遇持续低温天气，矛盾将更为突出。

发改委网站周四刊登通知全文要求，千方百计挖潜，努力增加国内生产供应。中石油、中石化、中海油等企业要优化开采方案，在确保安全的情况下放压增产，力争迎峰度冬期间国内天然气产量比去年同期只增不减。

要加快安岳气田、青海东坪气田和塔里木克深气田等重点气田建设，保障新建产能及时投产，努力增加新的资源供应。尽可能增加煤层气、页岩气、煤制气等非常规资源的生产供应。

“中石油、中石化、中海油等企业要加强协调配合，在满足现有市场需求的同时，统筹管输和LNG接转能力，通过协商串换、平台交易等方式，相互提供代输、接转服务，满足重点地区用气需要。”通知称。

通知并称，要消除重点地区管输瓶颈。中石油要加强与有关部门、地区和企业的沟通衔接，确保在10月底前建成并投用陕京四线和中卫-靖边联络线。重点地区要进一步完善输配气管网，提高城市燃气应急供应能力。

在打通管网联通“最后一公里”的同时，也要加快重点管网建设。中石油要加快推进中俄东线北段（黑河-长岭）等工程建设。中石化要加快鄂尔多斯-安平-沧州输气管道、新疆煤制气外输管道项目一期工程（潜江-韶关段）、青岛-南京输气管道、天津武清-北京通州输气管道等项目建设。

中海油要尽快启动蒙西煤制天然气外输管线、福建漳州LNG接收站和江苏滨海LNG接收站等建设工作。

此外，还要加快储气设施建设，抓紧提高调峰能力。中石油、中石化要在用气高峰前尽可能增加储气库注气量，保障储气设施在迎峰度冬期间满负荷运行。加快建立健全储气库分级应急机制。

通知要求，各地要进一步健全用气制度，切实做到“先规划、先合同、后发展”。实施“煤改气”的地区要在衔接落实气源的前提下，严格按计划、有步骤地实施改造，引导非居民用户通过平台交易等市场化方式获取资源。鼓励发展可中断用户、可替代用户，拓宽需求侧调节空间。（完）

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