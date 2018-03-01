北京至雄安城际铁路获发改委同意 由中国铁路总公司等筹资建设

路透北京3月1日 - 中国国家发改委周四同意将新建北京至霸州铁路调整为北京至雄安城际铁路的建设方案；项目估算总投资335.3亿元人民币，其中工程投资333.3亿元，动车组购置费2亿元，由中国铁路总公司和北京市、河北省人民政府共同筹资建设。

发改委网站公告称，此举是为贯彻落实国家设立雄安新区的战略部署，完善区域路网布局，促进京津冀协同发展。中国铁路总公司和北京市、河北省人民政府负责组建合资公司，承担项目建设和运营管理；李营至北京新机场段建设工期3.5年，北京新机场至雄安段建设工期2年。

该项目资本金占总投资的50%，计167.65亿元。其中，铁路总公司出资58.82亿元，由企业自筹解决；北京市负责征地拆迁费用48.8亿元，由市财政出资解决；河北省出资60.03亿元（含征地拆迁费用约24.5亿元），由河北省建投交通公司、中国雄安投资集团和廊坊市财政资金出资解决。

征地拆迁费用依照国家及地方政府有关规定，经出资各方认可后计入项目地方股份；资本金以外投资使用国内银行贷款。

公告显示，北京至雄安城际铁路北起京九铁路李营站，途经北京大兴区、北京新机场、河北省廊坊市、霸州市至雄安新区，新建正线92.4公里，共设5座车站，同步建设雄安动车运用所。规划远景年输送能力为单向5,000万人/年。

新华社周三引述中国铁路总公司报导称，雄安新区首个重大交通项目北京至雄安城际铁路正式开工建设，总投资约335.3亿元人民币，2020年底全线通车。

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