中国新城镇与美高梅拟成立一支3亿美元非博彩文旅产业基金

路透香港8月8日 - 国开金融旗下的城镇化上市平台--中国新城镇(1278.HK)称，与美高梅(MGM.N)签署谅解备忘录，双方同意共同注资3亿美元合作成立一支非博彩旅游、休闲及文化产业基金。

据周一晚间公告，双方拟在开曼群岛登记注册有限合伙制基金，由中国新城镇认购2亿美元及美高梅认购1亿美元的基金份额，基金将主要投资于中国非博彩类的旅游项目，同时共同在“一带一路”国家重点城市寻求投资机会。

该等项目将会由美高梅、钓鱼台美高梅或其关联公司品牌冠名或管理。

中国新城镇指出，“双方将选取国内优质的城市区域以合理的成本获取土地资源，实现项目签约落地，并引入美高梅的品牌及管理运营团队，打造符合国内消费趋势的大型度假旅游项目。”

中国新城镇的主要股东国开金融为中国国家开发银行全资拥有的股权投资平台。

美高梅在美国及其他地区拥有23家酒店，客房总数超过6万间，年营业额约100亿美元，旗下分支包括澳门博彩酒店营运商美高梅中国(2282.HK)以及与钓鱼台国宾馆合资的、主营酒店及住宅品牌冠名及管理的钓鱼台美高梅酒店管理有限公司。

双方同意，在签署基金协议并完成成立基金实体后，将尽快向基金完成各自承诺认缴金额10%的首笔出资。后续资金将根据项目投资进展逐步到位。

香港时间09:47，中国新城镇升5.88%，报0.36港元。（完）

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