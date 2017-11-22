中国将出台政策加快煤电联营 支持相关项目纳入发展规划--发改委

路透上海11月22日 - 中国国家发改委副主任连维良表示，有关部门将进一步研究制定煤电联营相关鼓励政策，支持将煤电联营项目优先纳入能源发展规划，支持煤电联营煤矿优先释放优质产能和核增生产能力。

中国证券报周三援引他在2018年度全国煤炭交易大会上并称，规模以上煤炭、发电企业集团签订中长期合同数量应达到自有资源量的75%以上。鼓励大型煤炭企业强强联合，推进煤电一体化、煤焦一体化、煤化一体化，实现产业融合发展，打造跨行业、跨区域、跨所有制发展的大型企业集团。

“推进煤电联营兼并重组是全面提高供给体系质量的有效途径；关于煤电联营，总的原则是，增量的都要煤电联营，存量的要有序推进改革。”连维良说。

他并介绍指出，煤电联营有助实现煤电产业良性发展，但从目前情况来看，煤电联营水平还比较低，煤炭企业参股、控股电厂权益装机容量只占全国火电装机的17%左右，电力企业所属煤矿占全部煤炭产业的比例不足15%。

中国煤炭工业协会会长王显政在同一场合表示，中国煤炭总量过剩仍是主要矛盾，结构性短缺与区域性、时段性供应紧张的问题也越来越突出，下一步深入研究煤炭资源品种、市场结构和区域供应保障问题。

新华网援引他介绍称，今年上半年，以大型现代化煤矿为主的晋陕蒙宁地区煤炭产量占全国总产量的70%以上。整个产业集中度越来越高，全国14个大型煤炭企业产量约占全国的94%左右。

“煤炭资源开发布局越来越向晋陕蒙宁等少数地区集中，全国煤炭产能过剩与部分区域煤炭供应不足的问题越来越明显。”王显政表示，要结合煤炭资源开发布局变化，深入研究煤炭铁路运输通道、特高压输电以及煤炭销售合理半径问题。

他还指出，下一步将提高煤炭资源市场配置的经济性、可靠性和应急保障能力。还将深入研究去产能煤矿职工安置方式、方法和就业渠道等问题。（完）