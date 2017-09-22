中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月18日-22日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国评等：标普调降中国评级是错误决定，中国经济有较强增长韧性--财政部

继5月穆迪下调中国评级后，标普昨日也宣布调降中国评等。中国财政部周五迅速回应称，标普调降中国评级是一个错误的决定，是对中国经济的误读，中国仍将保持较强的经济增长韧性。

--中国政治：用改革思路和办法破解作风顽症，体制机制上堵塞漏洞--政治局会议

中国国家主席习近平主持召开中央政治局会议指出，要精准发力，标本兼治，注重用制度治党管权治吏，用改革的思路和办法破解作风顽症，着力从体制机制上堵塞漏洞。

--中国经济：进一步促进扩大就业，将跨境电商监管政策延长至明年底--国常会

中国国务院常务会议指出，当前中国仍处在就业需求高峰期和供需结构性矛盾凸显期，要进一步促进扩大就业，通过推动新旧动能转化，培育就业新增长点。会议还决定将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年，至2018年底。

--中国环保：2020年全面建立环境监测数据质量保障责任体系--国务院

中国国务院办公厅发布关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见，到2020年，通过深化改革，全面建立环境监测数据质量保障责任体系，健全环境监测质量管理制度，建立环境监测数据弄虚作假防范和惩治机制，确保环境监测机构和人员独立公正开展工作，确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。

--中国房地产：防止小产权房通过不动产登记合法化--国土部

为加强部门衔接，解决不动产登记“中梗阻”问题，中国国土部和住建部最新就房屋交易与不动产登记衔接发布通知，提出防止小产权房通过不动产登记合法化，将二手房与新建商品房纳入统一的房地产市场管理，加强监测、监管和调控。

--中国房地产：决定在北京上海开展共有产权住房试点，确保用地供应--住建部

中国住房和城乡建设部表示，经研究，决定在北京市、上海市开展共有产权住房试点，要以制度创新为核心，在建设模式、产权划分、使用管理、产权转让等方面进行大胆探索，力争形成可复制、可推广的试点经验。

--中国投资：中国没有任何一部法律强制外国投资者在华转让技术--商务部

中国商务部新闻发言人高峰表示，外国企业在中国设立合资企业是市场行为和企业的自主选择，中国没有任何一部法律强制外国投资者转让技术；并称将尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施。

--中国经济：加快推进煤炭优质产能释放，提高油气供应保障能力--发改委

中国发改委称，近期要密切关注国内外经济和上下游行业变化对煤电油气运供需关系的影响，将加快推进煤炭优质产能释放，提高油品天然气供应保障能力，以保障十九大召开前后煤电油气运稳定供应。

--中国经济：建立资源环境承载监测预警机制，红色区域实施最严限批--国务院

中国国务院公布建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见，针对不同区域资源环境承载能力状况，定期开展全域和特定区域评估，实时监测重点区域动态，提高监测预警效率，其中对红色预警区实施最严格的区域限批。

--中国经济：全国实际划定永久基本农田15.5亿亩，将研究动态监管系统--国土部

中国国土部和农业部称，历时两年的全国永久基本农田划定工作目前已总体完成，全国落实保护面积15.50亿亩，超过《全国土地利用总体规划纲要（2006-2020年）调整方案》确定的15.46亿亩保护任务目标，有划定任务的2,887个县级行政区全部落到实地地块。

--路透专访：中国经济已步入新周期门槛，今年GDP增幅料达6.8%--专家

中国经济是否进入新周期是学界眼下讨论的话题之一。对此，两年前提出新周期概念的中国国家发改委宏观经济研究员首席专家陈东琪认为，中国的供给侧结构型改革效果正在显效，对中国经济质量的提升显而易见，中国已经步入新周期的门槛，今年GDP增幅预计可达6.8%左右，GDP总量可达82万亿元人民币左右。

--中国经济：积极推动“一带一路”沿线国家间的自贸区建设--商务部专家

中国商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威表示，商务部正积极推动在“一带一路”沿线国家间的自由贸易区建设，为中国企业将来开展贸易投资提供了更多的便利，并尽可能为中国企业对外投资提供更多防范措施。

--中国房地产：全国首套房贷平均利率升至历史新高，为基准1.04倍--融360

中国垂直金融搜索平台--融360最新发布的8月房贷报告显示，全国首套房贷平均利率创下历史新高，达到5.12%，这是自2016年以来首次突破5%大关。

--中国房地产：央行称北京调升房贷利率调整符合政策要求和导向--央视

中国央视新闻客户端报导，针对近日北京地区多家银行相继上调首套房贷款利率，调整后首套房贷利率较基准利率上浮5%-10%成为主流的现象，中国人民银行营业管理部表示，房贷利率调整是银行在北京市严格实施房地产市场调控、市场利率整体上扬的背景下，根据市场资金水平变化、自身资产负债管理需要所采取的自主行为，符合政策要求和导向，对此人行营业管理部积极支持。

--中国房地产：8月楼市整体继续降温，一线环比转跌三四线依然坚挺

中国房地产市场持续降温，数据显示房价同环比涨幅在8月继续收窄，分别创下逾一年和年内低点，一线城市在多月严厉调控下价格出现松动，新房和二手房价格环比均下滑，三四线涨势亦有放缓，但涨幅仍居前，市场分化明显。

--中国环保：部分地方虚报整改完成情况等问题最为突出--环保部

中国环境保护部最新通报指出，大气污染防治强化督查组已完成了11轮次督查工作。督查发现，虚报整改完成情况、未按期完成整改任务、未安装污染治理设施、涉气“散乱污”企业违法生产等问题最为突出，约占第11轮次发现问题总数的91.9%。

--中欧贸易：中方希望欧盟尽快彻底终止光伏双反措施，实现互利共赢--商务部

针对欧盟决定改变对华光伏反倾销反补贴措施的形式，在措施剩余近一年的执行期内，将原先的价格承诺方式替换为最低限价，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中方希望欧盟尽快彻底终止光伏双反措施，尽早为双方业界合作提供更加稳定和可预期的商业环境，实现双方产业的互利共赢。

--东北亚情势：朝鲜半岛问题必须和平解决，目前的恶性循环必须打破--中国外长

中国外交部长王毅称，朝鲜半岛核问题必须通过和平方式解决。目前越陷越深的恶性循环必须打破。恢复对话和谈同样是执行安理会决议的必要步骤。

【金融】

--中国金融：陕西银监局开展房地产金融业务专项排查，严查违规加杠杆--消息

中国地方监管部门正因地制宜防范化解房地产市场潜在风险。继深圳银监局严禁银行发放个人消费贷流入楼市后，两位消息人士透露，陕西银监局正在就辖内银行对房地产开发项目融资违规加杠杆及表外资金投向房地产领域等情况，开展房地产金融业务专项排查。

--中国保险：加强资金运用监管，对重点机构持续开展现场检查工作--保监会

中国保监会称，加强保险资金运用监管，开展风险排查专项整治工作，对存在突出问题和重点保险公司持续开展现场检查工作；同时，防范保险公司资产负债错配风险，相关监管政策计划于年底公布，并于2018年底全面实施。

--中国保险：进一步构建严密有效监管体系，加快推进监管制度完善--保监会

中国保监会称，下一步将进一步健全构建严密有效监管体系，坚持深化改革、防范风险、服务实体经济的基本原则，加快推进监管制度完善，加大制度落实督促力度，继续引导保险业回归本源、专注主业、健康发展。

--中国金融：坚决打击披着数字普惠金融外衣的非法金融活动--央行官员

中国央行研究局局长徐忠称，应坚决打击披着数字普惠金融外衣的非法金融活动；针对数字金融风险传播速度快、范围广、隐蔽性强等特点，要加快健全有效的基础监管制度。

--中国金融：用金融科技手段厘清业务实质，推动监管能力升级--央行副行长

中国央行副行长范一飞称，央行要充分利用金融科技手段，透过产品复杂表象，厘清业务行为实质，推动监管能力升级。

--美国金融：中国在7月继续增持美债，坐稳美债第一大海外持有者宝座

美国财政部公布的数据显示，7月中国连续第六个月增加美国公债持有规模；同时中国政府认为，由于人民币汇率稳步改善，卖出所持美债的必要性降低。

--中国保险：启动偿二代二期建设，优先推进实际资本评估等重点任务--保监会

中国保监会称，为进一步补齐制度短板和监管漏洞，提升保险业风险管理和风险抵御能力，启动偿二代二期工程建设；优先重点推进实际资本评估、资产风险最低资本、流动性监管规则、数据真实性检查制度等较为紧迫的工作任务。

--《综述》金融科技再塑中国金融生态，倒逼功能监管隐私权保护成挑战

金融科技的快速发展正剧烈改变中国金融生态，通过将金融产品生产过程外生化，不同的金融科技企业进入到供给链的不同环节，整个金融体系逐渐由封闭走向市场化和开放；而这种改变也强烈冲击着现有的监管和法律体系，由机构监管转为功能监管势在必行。

--中国保险：整治市场乱象成效初显，险资激进投资行为得到遏制--保监会

中国保监会表示，保险行业风险总体可控，整治市场乱象取得初步成效，上半年中短存续期业务占比持续下降，保险资金未发生非理性举牌、境外收购等激进投资行为；下一步将针对乱象问题陆续出台有关监管文件，探索建立整治市场乱象的长效机制。

--中国金融：对政策性银行风险管理需关注地方政府中长贷--银监会官员

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，对于政策性银行风险管理方面，未来需要关注的领域，主要是形成地方政府性债务的中长期贷款，有可能产生系统性问题。当然，对实体企业贷款，因其承债能力没有政府强大，所以在一定的阶段，有可能更容易发生单体性风险。

【固定收益】

--《分析》中国央行精细操作助资金平稳渡税期，削峰填谷思路未变跨季无忧

受缴税走款在途因素的扰动，中国银行间资金趋紧，央行随之加大逆回购投放，本周考虑MLF在内全口径净投放3,365亿元人民币，资金紧势出现缓解。业内人士称，季末临近，机构迎来跨季准备和长假备付，资金面波动加大，但央行精细化操作维持了流动性预期的稳定，随着财政投放的逐步到位，短期流动性料会进一步改善，安然跨季是必然。

--中国货币市场：564家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,256亿

中国山东昌邑农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有564家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,255.5亿元人民币。

【外汇】

--中国外汇：8月银行结售汇逆差环比下降75%，境内外汇供求续呈基本平衡

中国8月银行结售汇逆差环比下降75%，远期结售汇则连续第五个月顺差。多位市场人 士指出，结售汇形势符合预期，境内外汇供求继续呈现基本平衡；跨境资金流动形势在改善，也证明了汇率走 强是因为存量结汇所带来的市场行为。

--人民币汇率：8月人民币实际有效汇率与名义有效汇率均回升--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，8月人民币实际有效汇率指数续升0.54%至119.58，上月修正后为升0.10%。8月人民币名义有效汇率指数升0.41%至116.33，上月修正后为降0.02%。

--中国外汇：支持真实合规内保外贷业务，加大对违规处罚力度--外管局官员

中国国家外汇管理局管理检查司司长徐卫刚近日表示，内保外贷业务在经济发展中和跨境资金流动中的作用总体是积极和正面的；尽管存在部分“不和谐”现象，但风险总体可控。外管局今后将对违规行为重点打击，而真实合规的内保外贷业务仍可正常开展。

--中国企业：外管局称未对万达集团真实合规的资金汇出及内保外贷进行限制

中国国家外汇管理局近日重申，未对中国大型房地产和娱乐综合企业--万达集团真实合规的资金汇出和内保外贷登记进行限制。

--中国外汇：强势人民币非只涨不跌，汇率清洁浮动有助于经济内外平衡--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛近日撰文称，近期人民币升值主要是境内市场力量驱动，而强势人民币不等于人民币汇率只能涨不能跌，从政策角度讲，强势人民币也应该是对内平衡优先的政策。人民币汇率最终走向市场决定、清洁浮动，将有助于政府更好地处理经济内外平衡目标的冲突。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均下跌，CFETS指数下跌至94.86

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(15日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.32%至94.86，较2014年底则仍下跌5.14%。

【证券/行业】

--《热点透视》借中国 “一带一路”生财有道，ETF却不是最佳渠道

中国政府的“一带一路”倡议已经吸引基金公司争相创建工具来吸金。最新的是金瑞基金(Krane Funds Advisors)本月稍早推出的、追踪MSCI明晟全球中国基建曝险指数的一只上市交易基金(ETF)。目前金瑞基金多数股权归属中金公司。但所有相关ETF的整体表现令人失望，因多数项目的商业价值不大。

--中国能源：俄罗斯计划增加对中国的管线石油输送，加强同沙特竞争

从1月开始，中国炼油厂通过扩充输送能力后的西伯利亚输油管线，大幅增加从俄罗斯的石油进口。这样一来，俄罗斯在与沙特阿拉伯的激烈竞争中将可巩固其作为中国最大石油供应国的地位。

--中国钢铁：钢企资产负债率同比有所降低，继续去产能和去杠杆--工信部

中国工信部有关负责人称，截至今年7月，大中型钢铁企业资产总额4.9万亿元人民币，同比增长5.65%；负债总额3.42万亿元，同比增5.23%；资产负债率同比有所降低，将继续推进钢企去产能和去杠杆。

--中国期货：国庆前后调整铁矿石等品种涨跌停板幅度和最低交易保证金--大商所

大连商品交易所发布通知称，将在2017年中秋节、国庆节休市前后对各品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准做出调整，9月28日（下周四）起调高大豆、玉米、鸡蛋、铁矿石等品种的涨跌停板幅度和最低交易保证金标准，10月9日起恢复至原水平。

--企业并购：中国国家电网考虑收购巴西Eletrobras输电子公司

中国国家电网巴西运营副总裁Ramon Haddad称，公司正在研究是否收购巴西国有企业Centrais Elétricas Brasileiras SA年底前将出售的输电子公司。

--香港个股：腾讯斥资28.6亿港元入股中金公司，成后者第三大股东

中国互联网巨头腾讯正加强与各行各业的合作。国内领先的投行之一--中国国际金融股份有限公司公告显示，腾讯斥资28.6亿港元认购中金公司增发H股股份，持有中金公司约4.95%股份，成为其第三大股东。

--汽车产业：百度投入15亿美元成立自动驾驶基金，未来三年投资100个项目

中国搜索公司百度宣布，成立一个100亿元人民币(15.2亿美元)的自动驾驶基金，这是百度加快技术发展并与美国对手展开竞争计划的一部分。

--汽车产业：比亚迪董事长预计，中国到2030年全部实现电动汽车

中国汽车制造商比亚迪的董事长预计，到2030年中国将全部实现电动或混合动力汽车，这一时间表甚至比欧洲更为领先。当前中国正在推动从传统汽油汽车向新能源汽车的转型。

--中国个股：乐视网称近期已发函提醒并要求贾跃亭继续履行借款承诺

深陷债务危机的中国乐视网公告称，为督促控股股东继续履行承诺，公司董事会近期已发函与贾跃亭，提醒并要求其继续履行借款承诺。

--中港个股：石化油服拟发行A股和H股筹集至多80亿元，用于补充流动资金

中国石化集团的分支--中石化石油工程技术服务股份有限公司公告称，拟发行A股和H股，分别募集不超过40亿元人民币，用于补充公司流动资金。

--中国个股：格力电器举牌海立股份以扩充产业链，持股达5%且不排除继续增持

中国上海海立（集团）股份有限公司公告称，从8月29日至9月19日，格力电器通过证交所集中竞价交易方式持有海立股份股票43,315,621股，占公司总股本的5%；格力电器表示，此次举牌目标为扩充其产业链结构，未来不排除进一步增持的可能性。

--中国国企：柳工力争2020年海外营收占比40%，兼并收购战略联盟是重点

中国工程机械制造商正在加速国际化进程。大型国企--广西柳工集团董事长曾光安表示，到2020年柳工海外营收占比将达到甚至超过40%，兼并收购和战略联盟是国际化重点，会抓住未来五年的关键窗口期，积极参与全球竞争，加强产业整合。

--中港个股：广汽集团与腾讯将在智能驾驶等展开业务合作，并探讨资本合作

中国大型车企--广州汽车集团股份有限公司公告称，已与腾讯签署战略合作框架协议，双方将在智能网联汽车车联网服务和智能驾驶、云平台、大数据、汽车生态圈等领域开展业务合作，并探讨资本合作的可能性。

--中国航空：商飞公司C919飞机获得国内四家租赁公司共130架订单

中国飞机制造商--中国商用飞机有限责任公司与中核建融资租赁股份公司等四家租赁公司签署C919大型客机购买协议，商飞公司此次共获得130架C919订单。

--中国汽车：通用中国及上汽通用因高田气囊问题召回逾250万辆轿车

美国通用汽车及其中国合资公司上汽通用汽车公司决定召回旗下多个品牌共计逾250万辆轿车，因日本高田公司向其提供的安全气囊配件存在安全隐患。

--中国个股：宝钢拟45.95亿元收购澳新银行持有的上海农商行10%股权

中国宝山钢铁股份有限公司盘后公告称，拟以45.95亿元人民币收购澳新银行持有的上海农村商业银行股份有限公司SHRCB.UL10%股权。

--香港新股：众安保险拟发售近2亿股H股，基石投资人软银集团认购36%

中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司周日稍晚公布其招股细节，将全球发售1亿9,929.39万股H股（不考虑超额配售权），占公司扩大后总股本的13.84%，日本软银集团成为基石投资人，认购7,190.98万股，占本次发行H股的36%。

--企业并购：友邦与苏黎世保险出价收购澳洲保险资产

了解情况的消息人士称，香港友邦保险集团(AIA)已对收购澳洲联邦银行(CBA)的保险业务表现出兴趣，该业务的估值可能在40亿美元左右。