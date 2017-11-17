中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月13日-17日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国10月经济数据逊预期，下行压力渐增但政策立场不变

中国10月工业、投资和消费增速均回落，且全线逊于预期，预示四季度经济下行压力有所加大；不过月度指标的小波动无碍当前平稳增长走势，分析人士普遍预计，今年完成经济增长6.5%的年度目标毫无压力。

这也意味着，决策层不会因为单月经济数据稍逊预期，而改变当前的政策立场。稳中趋缓的经济表现，也将巩固其维持现有去杠杆、严监管宏观经济政策基调的决心，年末流动性大概率仍将整体维持紧平衡态势。

--中国数据：10月M2和新增信贷均弱于预期，但通胀抬头防风险仍需政策中性

中国10月金融数据全面低于预期，社融增速回落叠加财政存款大增拖累M2（广义货币供应量）同比增速再创历史新低；同时房贷政策收紧和短期消费贷政策趋严，令新增人民币贷款环比腰斩。

分析人士认为，虽然数据反映出实体经济融资规模增速放缓，但10月通胀超预期，且大宗商品价格上涨背景下通胀忧虑不减，同时为防风险，去杠杆依然在路上，货币政策难言放松。

--中国财政：严格PPP项目入库标准，明年3月底前清理各地已入库项目--财政部

中国财政部发布通知，进一步规范政府和社会资本合作（PPP）项目运作，防止PPP异化为新的融资平台，坚决遏制隐性债务风险增量，规定商业地产开发、招商引资项目等不属于公共服务领域，政府不负有提供义务等不适宜采用PPP模式实施的项目，不得入库。

--中国能源：周五起将国内汽、柴油价格每吨提高265和250元--发改委

中国国家发改委宣布，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自11月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高265元和250元人民币。

--中欧贸易：欧洲议会通过法案，限制进口中国低价商品

欧洲议会周三批准了一项法案，意在保护欧盟工业免受低价中国进口商品的冲击。这项新法案以554票赞成48票反对获得通过，修订了监管诸如中国等非欧盟成员国倾销和补贴行为的规定。法案还允许调查人员在制定进口关税时考虑环境和劳工标准。

--中美关系：中美元首会晤达成的经贸成果大体平衡，非单方让利--中国商务部

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表俞建华表示，中美两国元首此次会晤达成的经贸成果双向互利、大体平衡，谈不上中国单方让利，要构建中美利益共同体，做大中美利益的“蛋糕”，进而推动人类命运共同体的构建。

--中国经济：加强中国和东盟经贸合作，扩大本币结算规模--李克强

中国国务院总理李克强最新表示，中国和东盟要进一步拉紧经贸合作纽带，促进区域贸易和投资自由化便利化，扩大本币结算规模，推动本币债券市场发展。中国还将设立100亿元等值人民币的中国-东盟银联体专项贷款，支持双方合作项目。

--亚洲经济：地区和平稳定是东亚合作基础，坚持朝鲜半岛无核化--中国总理

中国国务院总理李克强强调，地区和平稳定是东亚合作的前提和基础，坚持实现朝鲜半岛无核化目标、坚持维护半岛及地区和平稳定、坚持通过对话协商解决面临的问题，是中方的坚定立场。

--中国国企：确定将31家国企纳入第三批混改试点，此前试点成效明显--发改委

中国国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮透露，国务院国企改革领导小组此前审议通过了第三批试点名单，已确定将31家国有企业纳入第三批混改试点范围，其中既有中央企业，也有地方国有企业。

--中国国企：大力推动国企改制上市，积极推进商业类国企混改--国资委

中国国资委主任肖亚庆日前称，大力推动国有企业改制上市，根据不同企业功能定位，逐步调整国有股权比例；并积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革，有效探索重点领域混合所有制改革，在引导子公司层面改革的同时探索在集团公司层面推进混合所有制改革。

--中国金融：国企改革没围绕主要矛盾，债转股未根本解决企业盈利问题--官员

中国央行研究局局长徐忠表示，当前国有企业改革没有围绕主要的矛盾，主要的问题包括治理结构不完善，企业效益不高，盈利能力不强，国企混改也没有充分体现股权多元化；而债转股当前只是短期债务的减免，没有从根本上解决企业盈利的问题。

--中国经济：上海港天津港存垄断行为，要求沿海39个港口对照整改--发改委

中国国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮称，从4月起对上海港和天津港进行了反垄断调查，发现有涉嫌构成限定交易行为、不公平高价行为等问题，接下来要求全国沿海39个港口对照此次反垄断调查进行整改。

--中国数据：10月FDI同比增5%至601亿元人民币，金额和增速同创三个月新低

中国商务部称，10月实际使用外资(FDI)金额601.2亿元人民币，同比增长5%，实际金额和增速均创三个月低位；1-10月实际使用外资金额6,787亿元，同比增长1.9%。

--中国数据：1-10月非金融对外直接投资下降逾四成，非理性投资进一步遏制

中国1-10月非金融对外直接投资(ODI)下降逾四成，路透计算10月当月ODI亦同比下降近三成至82.8亿美元。自去年底中国政府对对外投资加强监管以来，今年单月ODI均同比下降；不过随着跨境资本流动形势好转，未来单月ODI的降幅有望逐步收窄。

--路透专访：中国房地产税立法进程加快，征收将发挥地方自主权--专家

随着中国房地产市场政策愈加侧重长短并济，对房地产税的讨论也更为热烈。中国政法大学财税法研究中心主任施正文认为，房地产税立法已至加快推进的关口，经过多年讨论也到了水到渠成之时，明年应当提交全国人大进行审议。

【金融】

--中国金融：商业银行股权管理办法征求意见，要建立股权托管制度--银监会

中国银监会就商业银行股权管理暂行办法公开征求意见指出，商业银行应建立股权托管制度，而同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东入股商业银行的数量不得超过两家，或控制商业银行的数量不得超过一家。

--中国金融：银行经营和效益发展仍有压力，不良率下降是趋势--银监会官员

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，中国银行业最困难的时期过去了，但遗留问题很多，银行的经营和效益发展仍面临较大压力；银行业资产质量有所改善，不良开始下降，这是一种趋势。

--中国金融：央行可考虑将国债买卖纳入货币政策操作--财政部专家

中国财政部国库司韦士歌博士撰文建议，央行可考虑将买卖国债作为货币政策操作的一小部分，定期在二级市场买卖中短期国债，达到调节短期市场利率乃至国债收益率曲线以及促进国债市场走势稳定的目的，也借此“盘活”大规模国债被持有到期现象。

--中国央行：预计2018年金融去杠杆力度将有所减弱--参事盛松成

中国央行参事盛松成表示，他预期明年中国金融去杠杆力度将有所减弱。中国的金融去杠杆已经取得明显效果。

--中国金融：债转股只是短期债务减免，未根本解决企业盈利问题--央行官员

中国央行研究局局长徐忠表示，中国债转股当前只是短期债务的减免，没有从根本上解决企业盈利的问题。

--中国金融：鼓励外资参与中国电子支付业务，开放与监管相匹配--央行副行长

中国央行副行长范一飞称，当前中国支付产业将在金融业对外开放中扮演重要角色，未来要大幅度放宽市场准入，推进电子支付领域的对外开放，欢迎和鼓励外资参与中国电子支付业务的发展和竞争；同时开放与监管匹配，无论是国有经营主体、民营主体还是外资机构，不管从事哪种业务，一律实行准入，一律纳入监管。

--美国金融：中国9月持有美国公债规模八个月来首次下降--美财政部数据

美国财政部公布的数据显示，中国9月持有的美国公债规模在八个月来首次下降，此前则在8月触及2016年7月以来高位。中国持有的美国公债规模从8月的1.2万亿(兆)美元降至1.18万亿，但仍是美国以外最大的美国公债持有国。

--中国金融：银监会弥补政策性银行监管短板，要求建立资本约束机制

中国银监会政策银行部主任周民源表示，新的政策性银行监管规则明确，国家开发银行、进出口银行和农业发展银行三家政策性银行坚守开发性、政策性金融定位，并建立以资本充足率为核心指标的资本约束机制。

【固定收益】

--《分析》中国央行单周净投放创10个月新高，对冲缴税兼顾防金融风险

中国央行公开市场本周转为净投放，以逆回购口径及全口径（考虑MLF）计算规模均创近10个月新高。除了对冲缴税高峰期影响外，央行以近期罕见的力度投放，亦可能与周初债市大跌密切相关，通过维稳资金面以防范金融风险加剧。

分析人士指出，在短期快速反弹过后，目前债市恐慌情绪暂时退去，央行维稳已现成效；而中长期看金融去杠杆仍任重道远，经济基本面尽管虽有小幅调整压力，但在有进一步走弱趋势前，中性货币政策依旧没有调整的必要性。

--新债招标：国开行首次债券置换170215收益率4.6720%，倍数9.12--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行进行首次债券置换招标，置换债券170215中标收益率为4.6720%，投标倍数为9.12倍。

【外汇】

--《综述》中国外储管理改革呼声再起，央行官员称二元架构“只是看起来美好”

中国巨大的外储规模，并沉淀美债等低收益资产一向引发市场诟病，亦给政府宏观调控和外储管理造成巨大挑战，在周四召开的财新峰会上，中国外储管理体制改革呼声再起，不过央行官员坚称，外储两元架构只是“看起来比较美好”。

--人民币汇率：10月人民币实际与名义有效汇率现三连升，但升幅收窄--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，10月人民币实际和名义有效汇率连三月双双上升，但升幅较上月明显收窄，其中人民币实际有效汇率指数升0.17%至121.36，创8个月新高，上月修正后为升1.32%。

--中国外汇：10月银行结售汇顺差扩大，跨境资金流动延续自主平衡

中国10月银行结售汇延续顺差格局，且顺差明显扩大，显示出中国跨境资金流动延续基本平衡；而央行退出对外汇市场的常态化干预之后，结售汇的顺差格 局也显示出外汇市场供求实现了自主平衡，一边倒的市场预期料难再现，而跨境资金流动的平衡格局料将延续。

--中国外汇：利率互换和外汇期权多边冲销同时开展，缓释风险--金融时报

中国金融时报报导称，外汇交易中心上周五同时开展利率互换和外汇期权的多边冲销，其中，利率互换冲销提前终止名义本金3,013亿元人民币，外汇期权冲销提前终止名义本金30亿美元，显示中国已具备同时对多个衍生品市场开展合约压缩，有效管理并缓释金融风险的能力。

--中国数据：10月外币存贷款较上月均小幅回升，外币贷款增64亿美元--央行

中国央行公布数据显示，10月外币贷款与外币存款均小幅回升，其中外币贷款增加64亿美元，上月为减少164亿美元；外币存款增加43亿美元，上月则为减少131亿美元。

--中国外汇：深化汇率市场化改革，早日抛开央行“拐杖”--专家

中国金融四十人论坛(CF40)高级研究员管涛表示，深化汇率市场化改革是建设现代化经济体系重要内容；只有不断完善外汇市场体制机制，减少外汇管制，通过增加不同风险偏好的外汇交易主体、放松交易的实需限制、丰富外汇交易产品等，才能够真正释放市场活力，确立市场机构在外汇交易、价格发现中的主体地位。

【证券/行业】

--《焦点》陆资显露头角成港股牛市推手，“北水南下”潮近期难断流

相对于中国A股市场的不温不火，港股今年来牛气冲天，近日并创出10年来新高，源源不断南下的内地资金成为港股牛市的重要推手。

分析人士认为，尽管今年来香港恒生指数已涨逾三成，但目前其估值仍属合理，未来一个阶段港股继续上涨的逻辑没有变化，因此内地资金南下大潮暂时不会停歇，而内资在港股市场的话语权也有望继续稳步提升。

--中国证券：放宽证券业外资准入，完善QFII和RQFII政策--证监会副主席

中国证监会副主席李超表示，将放宽证券行业外资准入的政策，推动境外上市备案制度改革，稳步推进沪伦通的论证工作，完善QFII和RQFII的相关政策，加快建设国际化的原油市场，引入境外投资者，参与铁矿石期货交易。

--中国经济：首批国家人工智能开放创新平台名单公布，BAT与科大讯飞入围

中国新一代人工智能发展规划和重大科技项目进入全面启动实施阶段。科技部周三宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室，并公布首批国家新一代人工智能开放创新平台名单，百度、阿里巴巴、腾讯（BAT）和科大讯飞均入围。

--中港证券：沪港通本周迎来三周年，南下香港资金6,375亿港元--港交所

香港交易所称，沪港通本周即将迎来三周年，经港股通南下的资金，在这段期间为港股市场带来了6,375亿港元净流入，较北向交易--沪、深股通多近七成。

--中国证券：沪港通内地个人投资者继续暂免征个人所得税--财政部

中国财政部网站刊登通知称，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，继续暂免征收个人所得税。

--中国能源：10月发电量同比增长2.5%，粗钢产量同比增长6.1%--国家统计局

中国国家统计局公布，10月发电量5,038亿千瓦时，同比增长2.5%；粗钢产量7,236万吨，同比增长6.1%。

--中国能源：到2020年全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题--能源局

中国能源局和发改委日前印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》指出，2017年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解，到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。

--中国个股：贵州茅台提示股价风险，称过高目标价及估值不代表公司态度

最近一个月涨幅近三成的中国A股第一高价股--贵州茅台600519.SS周五公告提示股价风险称，最近市场上的一些讨论和观点，尤其是关于其过高的目标股价及估值均不代表公司态度，希望广大投资者和消费者理性看待，审慎决策。

--香港个股：辉山乳业内地附属净负债或逾百亿人民币，拟进入临时清盘

停牌近八个月的中国辉山乳业公告称，经考虑其内地附属公司的综合财务状况，已指示公司的开曼法律顾问拟备相关文件，以使公司进入临时清盘，过程将尽可能考虑所有可供公司选择的方案以保全集团的资产。

--美股业绩：京东第三季营收增长39.2%优于预估，因吸引更多消费者

中国第二大电子商务企业京东公布第三季营收增长39.2%，优于分析师预估，因该公司吸引了更多消费者。

--美国个股：亚马逊将以3亿美元出售中国云计算业务

亚马逊的中国合作伙伴--北京光环新网科技股份有限公司表示，将以至多20亿元人民币(3.01亿美元)收购亚马逊的中国云计算业务，为亚马逊在中国的云计算业务画上句号。

--中国企业：阿里巴巴“双11”销售额1,682亿元,较上年增39%

中国最为盛大的网络购物节--“双11”周日凌晨落下帷幕,阿里巴巴宣布今年双11购物节全平台成交额超过1,682亿元人民币，较上年增39%，其中移动端成交占九成，上年为82%。

--香港个股：海航实业拟更名为CWT国际，以符合公司主营业务及发展策略

海南航空集团控股的香港上市公司--海航实业发布公告称，为更好的反映及符合公司业务发展策略，拟将公司名称改为CWT国际。

--中国个股：上海医药拟以5.57亿美元收购美国康德乐中国业务

中国大型药企--上海医药集团股份有限公司公告称，旗下全资子公司Century Global与美国康德乐公司签约，拟以约5.57亿美元现金收购康德乐马来西亚100%股权，从而获得康德乐在香港和中国设立的全部中国业务实体。

--《分析》中国人脸识别技术企业受资金追捧，因本地市场需求殷切

受到中国计划打造无所不在闭路电视监控网络的提振，中国和部分外国投资人的资金大举涌向那些专精于人脸辨识系统技术的初创企业。

--中俄能源：中俄原油管道二线工程明年起正式投产，届时输油量翻倍--新华

新华社报导称，中俄原油管道二线工程941.8公里管道全线贯通，将于2018年1月1日正式投产。届时，从东北输油管道进口的俄罗斯原油将由现在的每年1,500万吨增加到3,000万吨。

--日本个股：日产汽车旗下英菲尼迪明年将在中国生产新款SUV

日本日产汽车旗下高端品牌英菲尼迪(Infiniti)明年将在中国开始生产一款新的跨界运动型车(运动休旅车，SUV)，使用大连工厂现有的产能。

--企业并购：吉利控股集团完成收购美国飞行汽车公司Terrafugia

中国民营汽车集团--吉利控股集团宣布，与美国飞行汽车公司Terrafugia达成最终协议，将收购Terrafugia的全部业务及资产。此项交易已获得包括美国外资投资委员会（CFIUS）在内的所有相关监管机构的批准。（完）