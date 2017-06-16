中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月12日-16日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：5月工业超预期经济仍显韧性，下半年增速回落料温和

中国国家统计局最新公布的5月数据显示，工业和消费均超预期，投资则受房地产和基建拖累增速有所下行；整体而言，中国经济仍保持一定韧性，放缓之势也弱于市场预期，多数分析人士预计，下半年经济增速回落料温和。

--中国经济：IMF再度上调今年中国经济成长预估至6.7%，称政策带来支持

国际货币基金组织(IMF)将今年中国经济成长率预估上调至6.7%，指出是“受政策支持，尤其是扩张性信贷和公共投资”。这一最新预估高于4月时做出今年成长6.6%的预测；4月的预估值已较之前上调。

--中国经济：需进一步收紧信贷流动--IMF第一副总裁

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在北京向记者表示，中国需要进一步收紧信贷流动，将贷款引导至支撑经济实质增长的活动中。

--中国财政：5月财政收入增速创年内最低，前五月债务付息支出同比增近四成

经济增速放缓正加剧着中国财政收支压力的矛盾。中国5月财政收入同比增长区区3.7%，为年内最低增速；财政支出同比则增长9.2%。其中，受地方政府一般债券付息支出增加较多影响，整个1-5月债务付息支出同比增幅接近四成。

--中国房地产：1-5月房地产开发投资同比增8.8%，新开工面积增9.5%--统计局

中国国家统计局公布，1-5月全国房地产开发投资同比增长8.8%，增速低于1-4月的9.3%；房屋新开工面积同比增长9.5%，不及1-4月的11.1%。

--中国数据：5月FDI同比降3.7%至546.7亿元人民币，连两个月同比减少--商务部

中国商务部外资司负责人称，5月当月实际使用外资(FDI)金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%，连续第二个月下降。今年前五个月，实际使用外资金额3,410.8亿元，同比下降0.7%。

--中国财政：建议今年债务限额内不少于1,200亿元支持农业供给侧改革--财政部

中国财政部称，经国务院批准，近日财政部发文通知地方财政部门，建议在2017年债务限额内安排不少于1,200亿元人民币，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚。

--中国经济：企业发外债不备案登记将纳入国家信用信息平台不良记录--发改委

中国国家发改委提示，企业发行外债应按规定事前申请备案登记，事后及时报送发行信息。今后工作中对发行外债不履行备案登记的相关企业，将考虑纳入国家信用信息平台不良信用记录和联合惩戒信息平台。

--中国经济：将在浙江、江西等五省区建设绿色金融改革创新试验区--国常会

中国国务院常务会议决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区，支持金融机构设立绿色金融事业部或支行，鼓励小贷、金融租赁公司等参与绿色金融业务，支持创投、私募基金等境内外资本参与绿色投资。

--《焦点》美国考虑限制中国在人工智能等领域投资，以保护敏感科技

美国现任及前任官员对路透表示，美国准备加大对中国投资矽谷企业的审查力度，以更好地保护对美国国家安全至关重要的敏感科技。

--中美贸易：两国已敲定恢复对华出口牛肉的最终细节

美国官员表示，中美两国已敲定恢复美国对中国出口牛肉的最终细节，美国出口企业可以为14年来的首批对华牛肉出口做准备了。

--中国经济：5月底煤炭去产能完成目标65%，当月审核固定资产投资518亿元--发改委

中国国家发改委表示，截至5月底退出煤炭产能9,700万吨左右，完成年度目标任务65%，全国已压减粗钢产能4,239万吨，完成年度目标任务84.8%；5月审批核准固定资产投资项目八个，总投资额518亿元人民币。

--中国财税：全面推开营改增试点一年来共减税6,993亿元--国税总局

中国国家税务总局最新数据显示，至今年4月底，全面推开营改增试点一年来共减税6,993亿元人民币，新纳入试点的房地产、建筑、金融和生活服务业均实现税负下降，四大行业减税2,419亿元，98.7%的试点纳税人税负下降或持平。

--中国外交：中国和巴拿马签署建交公报，双方将开展贸易、投资等合作

中国外交部长王毅同巴拿马共和国副总统兼外长德圣马洛在北京举行会谈并签署联合公报，自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。双方将以共同发展繁荣为目标，开展贸易、投资、海事、文教、旅游等广泛领域合作；中方并欢迎巴方积极参与“一带一路”建设。

【金融】

--中国数据：金融降杠杆5月M2增速创新低

受金融体系降低杠杆影响，中国5月M2同比增长9.6%，首现个位增速并创下历史新低，当月新增信贷则在表外融资转回表内等支撑下依旧强劲。业内人士认为，金融强监管对实体经济影响在所难免但冲击料有限，现有条件下，中国的货币政策不具备进一步收紧基础。

--中国金融：类似2013年6月的“市场异常波动”不会重演--金融时报

中国央行旗下媒体金融时报发表时评文章称，在当前货币政策操作保持流动性“不紧不松”前提下，银行业整体流动性状况良好，并未出现“揽储大战”；6月末发生大的流动性风险及引发系统性金融风险的概率极低，类似2013年6月的“市场异常波动”不会重演。

--中国金融：今年将在境外发140亿人民币国债和20亿美元主权债--财政部

中国财政部公告称，2017年财政部将在境外发行140亿元人民币国债和20亿美元主权债券；其中140亿元国债将分两次在香港发行，上、下半年各发行70亿元。

--《焦点》中国央行摸底银行信贷需求，政策适应性微调仍将持续

中国金融去杠杆以抑制资产泡沫和引导资金“脱虚入实”成效初显。尽管围绕银行体系的自查将结束，但金融监管加强逻辑不变，再考虑到美联储加息预期等多重压力叠加，中国央行对“货币政策和宏观审慎政策”进行适应性微调仍将是一个持续性的过程。

--路透专访：中国进出口行称将提升中短债发行占比，外债发行受降级影响有限

中国三大政策性银行之一--进出口银行资金营运部总经理王凯称，考虑到近期国内金融市场利率中枢明显抬升，今年该行将提升中短期债券发行比重，发行规模将比去年略有增加，计划发行6,500亿元人民币左右。

--中国保险：坚决查处为香港保险机构等销售或促成销售保险产品行为--保监会

中国保监会称，将持续关注境内非法销售、非法代理香港保险产品行为，为香港保险机构或者其他机构销售或促成销售保险产品的行为，一经发现将坚决查处。

--中国金融：上海银监局要求辖内银行专项排查与各类交易场所合作--消息

中国名目繁多及乱象丛生的各类交易场所再度受到各地政府及监管部门的关注。两位消息人士透露，上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作，对有业务合作的交易场所进行专项排查和风险评估。

【固定收益】

--《分析》中国央行未跟随FED脚步上调逆回购利率，敏感时点暂保持定力

在美联储（FED）年内第二次升息后，中国央行并未如3月一般跟随FED脚步上调公开市场逆回购利率。正值半年末MPA（宏观审慎评估）考核的敏感时点，保持流动性平稳成为第一要务，央行因此保持定力暂按兵不动。

央行周五未续做到期的MLF（中期借贷便利），但当日公开市场逆回购操作放量，超额对冲MLF到期规模，本周净投放达4,100亿元人民币，创近五个月来单周新高。业内人士认为，上周央行已提前超量续做本月到期的MLF，因此以逆回购替代对冲也在情理之中。

--中国债市：券商主承公司债门槛提高，近两年须有一年分类达A--证券业协会

中国证券业协会日前发出通知，提高了券商作为公司债主承销商的门槛，分类结果最近两年中至少有一年为A级别或A级别以上的证券公司，方有资格成为公司债主承销商。

--中港金融：债券通交易及托管细则征求意见，北向通交易品种仅为现券

连通中国内地与香港债券市场的“债券通”制度建设取得重要进展；中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）发布“债券通”的交易及托管清算细则，并公开征求意见。这预示着债券通距推出已渐行渐近。

--中国信用债：中国城建控股15亿PPN未按期足额兑付，构成违约

此前已发布风险提示公告的中国城市建设控股集团有限公司最新公告，应于周一(12日)兑付本息的15亿元人民币非公开定向融资工具(PPN)，未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付。

【外汇】

--《人民币综述》美联储如期加息，期待借机结汇的企业却愿望落空

等待在美国加息后结汇的中资企业老板和财务高管们再度失望，虽然美联储如期加息，可美元指数实际并没怎么涨、人民币也没怎么贬。手中囤积数月的美元何时结汇，成了他们心头的一根刺。他们期待着美元的下一轮反弹，但不知目前的资金情况还能扛多久。

--投行观点：下调人民币兑美元贬幅预测，中国经常帐户顺差料缩窄--德银

大型投行--德意志银行最新报告下调对人民币兑美元贬值幅度的预测，料2017年贬至7.1元，2018年续贬至7.6元，2019年贬至7.9元；意味着人民币对CFETS篮子货币这三年的贬幅分别为1.7%、4.2%和5.6%。此外，预计中国经常帐户顺差在未来几年也将缩窄。

【证券/行业】

--《焦点》中国A股减持新规打乱私募基金退出节奏，长期投资理念将获加固

中国证监会5月末出台的上市公司大股东减持新规，令私募股权投资基金措手不及，其投资项目的退出节奏由此被打乱。业内人士指出，在鼓励长期投资的大环境下，减持新规对投资于初创期企业的创投等影响有限，而期望短线获利的Pre-IPO策略、定增策略的私募股权投资基金将承受较大打击。未来私募基金生态圈或会有一些悄然的变化，例如私募基金的存续期延长，追求中长期回报的投资理念将更占上风。

--《焦点》资产管理公司称中国A股下周跻身MSCI指标指数的希望浓厚

投资者和分析师称，美国指数编制商MSCI明晟的MSCI新兴市场指数下周或向中国A股敞开大门。A股是中国股市的主力，但此前三度吃了MSCI的闭门羹。

--中国证券：寻求资本市场发展的最大公约数，以稳定为底线--金融时报时评

在中国三大证券官媒均发表社评或评论强调新股发行应保持定力和增强韧性时，中国央行旗下官方媒体--金融时报则刊登一篇财经时评称，当前的资本市场，各种利益诉求相互交织，要促进资本市场更好地稳定健康发展，显然需要寻求最大公约数。

--中港个股：深地铁受让万科股权292亿价款，除自有资金外约六成为贷款

中国大型地产商万科最新权益变动书显示，深圳地铁集团本次从中国恒大受让万科股权花费的292亿元人民币总价款中，除自有资金外，其余部分通过银行贷款方式筹集，贷款规模为175亿元，占比约六成，期限不超过五年，利率为五年期贷款基准利率。

--中国企业：安邦保险称董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职

中国大型保险公司--安邦保险集团发表声明称，董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务，集团经营状况一切正常。

--中国基金：名称未带“港股”字样的公募基金股票资产投港股上限为50%--报载

中国基金报报导称，中国监管层近期下发注册审核指引，对通过港股通机制参与港股交易的公募基金的产品名称及投资比例作出要求，80%以下的非现金基金资产投资于港股的，基金名称不得带有“港股”等类似字样，港股最高投资比例不得超过股票资产的50%。

--中国基金：全国社保基金去年投资收益率1.73%，投资收益319亿元

中国全国社会保障基金理事会发布2016年年度报告，去年社保基金权益投资收益额319.4亿元人民币，投资收益率为1.73%；自成立以来，年均投资收益率8.37%，累计投资收益额8,227.31亿元。

--中国基金：QFII A股基金5月平均业绩升2.31%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年5月的平均业绩升2.31%，前五月累计升7.55%，均优于国内股票型基金。

--中国钢铁：5月产量较上年同期增长1.8%，受高利润刺激

根据中国统计局发布的数据，中国5月钢铁产量较上年同期增长1.8%。虽然中国政府采取措施削减过剩产能，但中国钢厂还是被强劲的利润率所鼓舞。

--《焦点》借助基建热东风，中国低价值钢厂逆袭高端对手

在中国基建热潮的助推下，该国建筑钢材生产商取得了多年未有的丰厚获利，甚至力压高价值竞争对手，从而令中国政府几年来鼓励钢铁生产商向价值链上游移动的努力受挫。

--中国能源：5月原油产量同比下降3.7%至最低纪录，但炼厂加工量增加

中国国家统计局公布的数据显示，中国5月原油产量降至最低纪录，而炼油厂加工量增速则为近两年来最快。

--汽车产业：中国5月汽车销量同比下降0.1%，1-5月增长3.7%--中汽协

中国汽车工业协会表示，中国5月汽车销量同比下降0.1%至210万辆。（完）