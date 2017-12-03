中国今年GDP料增6.8% 建议明年调控目标6.5%左右--国家信息中心

路透上海12月2日 - 中国国家信息中心经济预测部发布报告称，2017年中国经济形势好于预期，经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益有所提升，总体呈现出好中趋稳态势，预计全年GDP（国内生产总值）增长6.8%左右。报告并建议，2018年GDP增速预期调控目标为6.5%左右。

资料图片：2011年10月，武汉一处住宅建筑工地。REUTERS/Stringer

中国证券报周六刊登的该报告并预计，今年四季度GDP增长6.7%左右。此外今年GDP增长料自2010年以来首次出现年度增速回升，可较好地完成6.5%左右的政府预期增长目标；居民消费价格温和可控，预期今年全年上涨1.6%左右。

报告指出，展望四季度，社会预期有所改善、新产业新业态蓬勃发展，服务业保持平稳增长对经济运行形成支撑，保持经济稳定增长的有利条件仍然较多。但贸易价格、基数因素等使得出口增速将会有所回落，房地产市场降温、工业领域补库存趋缓、整顿地方政府债务、金融领域去杠杆等因素会抑制经济增长，宏观经济将呈现稳中趋缓态势。

展望2018年，建议继续坚持稳中求进的工作总基调，把提高经济发展质量放到更加重要的位置，积极的财政政策精准有效，稳健的货币政策适度中性，大力支持实体经济发展，防范化解重大风险，着力提升经济发展质量。

报告表示，综合考虑全面贯彻落实十九大精神、国内外发展环境和中国潜在经济增长水平，建议把2018年GDP增长预期调控目标确定为6.5%左右；警惕工业品价格上涨向消费领域传导以及食品价格的不确定性，物价涨幅控制在3%以内；保持就业基本稳定，城镇新增就业1,100万人以上；推动外贸进出口平稳增长，促进国际收支基本平衡。

报告预计，2018年居民消费价格处于温和上涨区间，全年CPI（居民消费价格指数）将上涨2.0%左右；工业品出厂价格涨幅回落，初步预计2018年PPI（工业生产者出厂价格指数）上涨3.5%左右。

报告并预计，2018年工业生产稳中趋缓，结构继续优化，明年工业生产将增长6.2%左右。服务业主导作用进一步增强，服务业生产增速将基本稳定在7.5%左右。

此外明年投资增长将略有放缓。初步预计2018年固定资产投资将增长6.8%左右。消费需求继续发挥对经济发展的基础性作用，预计明年社会消费品零售总额将增长10%左右。进出口保持温和增长，2018年美元计价中国出口和进口将分别增长5%和8.5%左右。

中国三季度GDP同比增速微降至6.8%，较前两季略下滑但符合市场预期，今年达到甚至超出6.5%的目标几成定局，“三驾马车”走势更为均衡，也印证了国家主席习近平在中共十九大开幕报告中所言，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

**警惕“灰犀牛”风险隐患**

国家信息中心认为，在长波周期和短波周期的叠加效应下，预计2018年全球经济将继续保持复苏势头。但也应注意到，全球经济尚未完全摆脱对高信贷增长以及宽松政策的依赖，前期全球过度宽松的货币环境导致流动性“脱实向虚”现象严重，滋生了资产泡沫，积聚了较大金融风险。

美国等部分经济体货币政策、财政政策同步回归正常化，将存在刺破资产泡沫、引发金融市场动荡的风险，可能给全球经济复苏带来一定的负面冲击。

报告指出，当前与其说中国经济进入新周期，不如说中国经济进入新阶段，准确地说由经济快速下降阶段过渡到稳定提质阶段，未来工作重点将集中到提高经济发展质量上来。

此外2018年中国经济领域还面临不少问题。一是当前金融领域内的影子银行、银行不良贷款、企业债、互联网金融、房地产泡沫、地方隐性债务、违法违规集资等“灰犀牛”风险隐患，具有极大隐蔽性、突发性、传染性和危害性。一旦发生“灰犀牛”事件，跨市场、产品关联和机构关联的金融市场特征将极易引发系统性金融风险。

二是地方政府隐性债务风险。尽管有关部门加强地方政府债务管理，地方政府杠杆率由升转降，但是部分债务风险不容忽视。融资平台无序扩张、政府购买服务异化、基金融资“明股实债”等隐性债务风险不容忽视，购买服务贷款异化形成违规政府性债务。

三是房地产市场泡沫影响经济稳定运行。高房价吸引各种社会资本涌入加剧房地产市场的扭曲，并在一定程度上挤出了实体经济的发展。与此同时，房地产市场一旦深度调整，将会打击一系列相关行业的正常发展，并造成金融乃至经济动荡，近期部分中小房企面临着资金链断裂的金融风险。

四是民间资本投资意愿较低。当前制造业领域整体产能过剩和市场需求不旺的矛盾尚未根本化解，民间资本投资意愿普遍较低。在去产能和环保督察过程中对部分中小民营制造业形成了一定的挤出效应。此外，企业融资成本偏高、国企改革进展缓慢等因素制约民间投资增长。

**积极稳妥去杠杆，货币政策不紧不松**

报告并建议，2018年全国赤字率控制在3.0%左右，适度加大地方政府专项债券发行力度；进一步优化财政支出结构，重点支持民生、创新、绿色发展等薄弱领域和重点领域建设。积极财政政策的重点由增加赤字转向减税为主，研究推进个人所得税改革，启动新一轮个人房产税试点。

此外坚持稳健的货币政策适度中性，积极稳妥去杠杆，做到不紧不松。建议2018年社会融资规模存量增长目标设定为12%。适应货币供应方式变化和金融创新发展，保持社会融资规模平稳扩张，社会流动性合理充裕。加强价格型调控，维持利率水平与人民币汇率基本稳定。

同时协调金融调控与金融监管政策，引导信贷资金流向实体经济和“小微”、“三农”等社会薄弱环节，实现“强实抑虚”，强化经济增长的新动能。充分运用公开市场操作、窗口指导等具有预调微调、结构优化功能的政策手段，坚持对法定存款准备金率的差异化调整以及实行差异化MPA监管要求，引导信贷资金流向，优化信贷结构。

报告还指出，应运用市场机制、经济手段、法治办法，实行严格的环保、能耗、安全、技术、质量标准，继续化解过剩产能。分类推进企业兼并重组、债务化解乃至破产清算。努力降低企业成本，着力降低税费成本、制度性交易成本、融资成本、物流成本等。

在防范金融风险方面。报告并建议，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。针对前期商业银行自查暴露出的问题，进一步提高现场监管效率，重点深化对表外业务和同业业务实施“穿透式”监管。

通盘考虑监管政策，减少政策漏洞；针对金融机构集团化、金融业务混业化的趋势，加强“一行三会”的信息共享，开展联合监管，消除监管真空。

有效化解地方政府债务风险。强化地方限额管理和预算管理，加快存量政府债务置换步伐，坚决堵住违法违规举债的后门，遏制隐性债务增量；通过定向增发、资产置换、政府债务转为商业债务等渠道，低成本的政策性资金置换信托融资和商业银行贷款；通过财政贴息的方式，试点中小企业债务置换，实现贷款证券化。

防范房地产市场风险。对一线城市及部分热点二线城市需实施更具差异化的政策，根据市场情况采取更审慎的价格监控及房地产信贷政策；金融机构应对流入房地产市场的资金加强监管，防控楼市风险和泡沫。督促各地落实年度住房用地供应计划，加快市政配套、轨道交通和城市卫星城建设，尽快形成住房的有效供应。（完）