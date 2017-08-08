中国非银支付机构网络支付业务模式转变 料提升第三方支付费率--交银国际

路透北京8月8日 - 针对中国央行通知非银支付机构网络支付业务需从直连模式转为通过网络支付平台处理，交银国际最新报告指出，网联平台的主要目的在于监管且获得现金流向数据，且目前网联平台的稳定性仍需各互联网公司及第三方支付平台技术团队支持，因此，虽然网联的加入使得第三方支付费率相比此前或有提升，但相比银行卡费率仍然有优势。

报告指出，央行及下属单位对网联持股37%，BATJ(百度、阿里巴巴、腾讯和京东)共持股26.35%，电信运营商持股5.25%。其余股东多为持有第三方支付牌照的互联网或传统企业。

由于用户对第三方支付的使用习惯已经养成，目前看来，第三方支付数据虽向网联平台开放，但对第三方支付企业影响较小，还需继续关注政策动向，跟进后续影响。

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以下为报告全文：

事件：8月4 日，央行通知从2018年6月30日起，非银支付机构网络支付业务需从直连模式转为通过网络支付平台处理。

分析：央行及下属单位对网联持股37%，BATJ共持股 26.35%，电信运营商持股5.25%。其余股东多为持有第三方支付牌照的互联网或传统企业。 中国人民银行支付结算司发布关于网络支付业务处理的通知规定，各银行及支付机构需在2017年10月15日前完成接入网联平台及业务迁移的准备工作，幷组织测试、验证及压力测试等技术支持。

网联（网联清算有限公司），是由央行牵头成立的网上支付统一清算平台，主要处理非银行金融机构发起的涉及银行账户的网络支付业务。网联平台建立的主要功能是清算和监管，目前已陆续接入多家商业银行及支付机构，主要目的在于监管资金流向，统一监管第三方支付平台的备付金，以规避潜在现金转账风险。

截至6月30日，网联已接入12家（个人银行账户数市场份额超过70%）全国性商业银行，幷计划到年底接入200家银行及40家支付机构。据网易财经报导，网联平台注册资本人民币20亿元，央行及下属6家单位共持股网联比例为37%。

从股权比例看，BATJ共持股 26.35%（腾讯系的财付通、阿里巴巴系的支付宝及京东系的网银在线持股比例分别为9.61%、9.61%及4.71%），三大运营商共持股5.25%，其余股东多为持有第三方支付 牌照的互联网或传统企业。对比银联股东中，央行下属单位及工农中建交共持股25%，其他商业银行、城商行及非银机构持股75%。

备付金定义为从银行卡向第三方支付账户转账的金额，此前由支付机构跟银行协商决定。根据《支付机构将部分客户备付金缴存人民银行操作指引》中规定，第三方支付首次交存备付金比例约为12-20%，其余金额将按比例逐年交存。

央行对网联持股比例仅为37%，其他股东多为互联网公司及第三方支付机构，且平台的稳定性仍需各互联网及支付平台的技术团队支持。我们认为，网联平台的主要目的在于监管且获得现金流向数据。因此，虽然由于网联的加入，第三方 支付费率相比此前或有提升，但相比银行卡费率仍然有优势。

由于用户使用习惯已经养成，目前看来，第三方支付数据虽向网联平台开放，但对第三方支付企业影响较小，还需继续关注政策动向。

第三方支付企业中，大平台由于其海量用户仍然占据优势。我们认为，网联的加入对于第三方支付企业来说，大平台在与银行直连模式的优势减弱，但小平台通过网联可直接对接所有银行，减少不必要的支出。

第三方支付平台的资金流向及备付金逐步透明，将清除一部分不规范的支付企业，但是服务及体验好的中小支付机构亦将继续占有一席之地，市占率较大的第三方支付平台（财付通、支付宝）由于对接的用户基数高，在第三方支付市场仍然占据优势。网上支付数据将向网联平台开放。

由于此前网上支付数据仅存于第三方支付平台，网联的加入对于传统商业银行来说，得到了通过网联间接获得用户消费数据的机会。而银联由于仅对接银行间的线下交易，且对网联持股比例仅为1.55%，话语权较小。但是，未来各机构如何使用幷在合理范围内更有效的利用该消费/支付数据，我们认为仍有待后续跟进。

网联平台的稳定性和处理能力由其他网络支付机构支持，由于网联的加入，支付费率或有提升。据网易财经报导，网联200人的技术团队有 75%来自各股 东旗下支付机构，轮流借调10-20人。网联平台采用北上深三地分布式架构， 试运行阶段每秒处理1200笔交易，目标达到12万笔/秒的平均处理能力，峰值目标18万笔/秒，对比2016年财付通的峰值15.8万笔/秒及支付宝2016年双11的峰值交易处理量为12万笔/秒。

从支付费率角度看，由于网联的加入，第三方支付费率相比此前或有提升，但由于第三方支付费率（市场平均约0.2-0.3%）相比银行卡费率（借记卡费率0.35%，其中银联获得0.065%，分别向发卡机构及收卡机构收取50%）偏低，我们认为对商家的接入仍然有吸引力。（完）