焦点：中国确定2018年原油非国营贸易进口配额 比今年提高55%

路透北京11月8日 - 中国把2018年原油“非国营贸易”进口允许量提高了55%，这通常是指独立炼厂的进口。在今年遇挫之后，独立炼厂在全球市场中的影响力将会上升。

资料图片：2016年5月，中国山东博兴的炼厂。REUTERS/Meng Meng

2017年中国降低了独立炼厂的原油进口配额，所以调高2018年配额让市场参与者感到意外。这项公告的发布时间早于以往，显示政府正在放松针对独立炼厂的政策。2017年不但削减了他们的进口配额，而且禁止他们出口成品油。

中国商务部周三发表公告指出，2018年原油非国营贸易进口允许量为1.4242亿吨，约相当于285万桶/日，高于2017年的9,173万吨。商务部称，现在可以开始申请。

商务部没有详细说明哪些企业可以申请配额，但应该是以独立炼厂为主，他们2017年约占总体配额的三分之二。

最近一份国有媒体报导称，影响力日增的中国独立炼厂寻求调整原油配额政策，以帮助他们提前计划采购和生产活动。

俗称“茶壶”炼厂的一些地方独立炼厂2017年的进口配额较2016年削减了近17%，因他们之前的进口配额并未能全部足额使用。

山东寿光鲁清石化有限公司一采购部经理说道：“像我们一样的地方炼厂明年的进口配额可能会多一些，商务部今年降低了我们的进口量。”

**推动了俄罗斯和安哥拉石油进口**

研究顾问机构IHS驻北京顾问刘海全说道：“提早确定一年的规模这是好事。不过额度也远超出了预期。”

配额提高应会推动从俄罗斯远东装运的ESPO原油进口，以及来自安哥拉的原油进口，这些原油颇受地方炼油厂偏爱。

“(第四季)的炼油利润确实很强，因原油价格上涨。我们已经用完了今年的配额。因此如果我们拿到更高的配额，明年将会进口更多原油，尤其是ESPO。”因公司规定不愿具名的这名鲁清石化采购经理说道。

新配额相当于中国今年前九个月进口量的约三分之一。

一位消息人士说，浙江荣盛控股集团支持的一个民营新建炼厂有望成为新获允许量的企业之一。

三位消息人士说，浙江荣盛位于华东的一座日加工能力40万桶的炼厂可能在2018年底前试运行，恒力石化在大连的一座日加工能力40万桶的炼油厂也计划在第三季试运行。

商务部称，进口允许量将分批下达，第一批将根据符合条件的企业2017年1-10月原油进口允许量的实际执行情况下达。

2017年无进口业绩的企业不再安排允许量，不能完成持有进口允许量的企业，应将当年无法完成的允许量交还商务部。(完)