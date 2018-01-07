中国东北振兴金融合作机制成立 投资东北的窗口期已打开

路透北京1月6日 - 投资东北的机遇期、窗口期已经打开。新华社周五晚间报导称，在中国国家发展改革委等部门推动下，由国家开发银行、国家开发投资公司牵头，40余家金融机构共同发起成立“东北振兴金融合作机制”，助力东北老工业基地振兴。

“当前东北地区经济筑底回稳的迹象逐步显现，积极因素不断积聚，投资东北的机遇期、窗口期已经打开，建立金融合作机制正当其时，”新华援引国家发改委副主任林念修指出，“合作机制要为推动东北经济转型发展打造助力器，为防范化解重点领域风险构建安全阀，为优化东北金融生态环境提供新途径。”

报导称，该合作机制在现行金融监管体制下规范运作，主动接受一行三会等监管部门的指导。

“合作机制是开放性的，所有金融机构都可以自愿参与。”报导援引东北等老工业基地振兴司司长周建平称。

报导指出，东北振兴金融合作机制旨在搭建连通政府部门、金融投资机构与东北各级地方政府以及各类企业之间的桥梁，打造开放式的信息共享平台和投融资服务合作平台，汇聚金融资源，助力东北老工业基地振兴。

合作机制由工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国人保(1339.HK)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、中国太保(601601.SS)、中国信保、辽宁省社保基金、北京首钢基金、天风证券、中菊资产、东北再担保公司等金融机构参与发起。（完）