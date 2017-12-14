中国11月FDI同比大增 得益于吸收外资政策效应显现等原因（更新版）

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路透北京12月14日 - 中国商务部周四称，1-11月实际使用外资(FDI)金额8,036.2亿元人民币，同比增长9.8%；11月当月，实际使用外资金额1,249.2亿元，同比大增90.7%，得益于今年连续出台促进吸收外资的政策效应显现以及部分大项目集中到资。

商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，前11月非金融类直接投资（ODI）1,075.5亿美元，同比下降33.5%，对外投资降幅收窄，非理性对外投资得到进一步有效遏制，行业结构持续优化。

据其介绍，1-11月，中国非金融类对外直接投资降幅比前10个月减少7.4个百分点，进一步收窄。其中11月当月非金融类对外直接投资212.4亿美元，同比增长34.9%，年内首次实现月度同比正增长。

对外投资主要流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业，占比分别为28.4%、21.5%、14.5%和9.2%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。1-11月，中国企业对“一带一路”沿线的59个国家有新增投资，合计123.7亿美元，占同期总额的11.5%，比去年同期增加3.2个百分点。

高峰表示，1-11月，全国新设立外商投资企业30,815家，同比增长26.5%；实际使用外资金额8,036.2亿元人民币，同比增长9.8%。11月当月，全国新设立外商投资企业4,641家，同比增长161.5%；实际使用外资金额1,249.2亿元人民币，同比增长90.7%。11月当月实现大幅增长。

“11月当月实际使用外资实现较快增长，主要得益于以下11月新设企业数大幅增长有效地促进了外资流入，部分大项目集中到资，今年连续出台促进吸收外资的国发5号文件和39号文件，政策效性不断显现。”高峰称。

据其介绍，今年前11个月行业吸引外资保持增长，1-11月，制造业实际使用外资2,077.6亿元人民币，同比增长0.2%，占外资总量比重的25.9%。高技术业吸收外资延续良好增长态势。高技术制造业实际使用外资601.5亿元人民币，同比增长9.9%。

中部地区吸收外资保持增长势头。1-11月，中部地区吸收外资保持增长势头，实际使用外资520.9亿元人民币，同比增长29%。主要投资来源地中，1-11月，香港地区、台湾地区、日本实际投入金额同比增长20.1%、47.2%和7.4%。

**美国减税可能对中国吸收外资的影响**

针对美国减税可能对中国吸引外资的影响，高峰表示，税收政策是影响企业投资决策的重要因素，但不一定是决定性因素，可能还取决于东道国宏观经济的稳定性、市场潜力、生产要素、营商环境等综合因素。

他表示，中国有相对完善的产业链条，高素质的产业工人，中国的宏观经济保持着中高速的增长，内需消费市场潜力巨大。同时还在大力优化投资和营商环境，不断放宽市场准入。比如，今年新发布的《外商投资产业指导目录》，限制性措施就减少了30条。

“中国开放的脚步不会停歇，开放的大门只会越开越大。我们将进一步加大改革的力度，大幅度减少市场准入限制，全面实行准入前国民待遇加负面清单的管理制度，继续努力提高对外资企业的服务质量和水平。我们有信心，中国仍将是富有吸引力的投资热土。”高峰称。

以下为历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:

FDI ODI

金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）

11月 1,249.2 90.7

10月 601.2 5

9月 105.9 706.3 17.3 *93.1 *-42.4

8月 93.6 625.2 9.1 *115.2 *-24.8

7月 64.9 *438.8 *-11.8 *90.1 *-35.1

6月 148 1,004.5 2.3 136 -11.3

5月 81.2 546.7 -3.7 82.2 ~

4月 89.2 599.1 -4.3 58.3 *-70.9

3月 131.1 878.3 6.7 71.1 -30.1

2月 87 585.9 9.2 57 *-68.2

2017年1月 120 801 -9.2 77.3 -35.7

2016年12月 122.1 814.2 5.7 84.1 -39.4

11月 98.8 655* 0.9* 157 76.5

10月 88.2 572.7* 4.7* 117.4 48.4

9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9

8月 87.5 573.2 5.7 153.1 *13.4

7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 *85.2

6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9

5月 88.9 567.7 -1 134.4 --

4月 98.9 625.7 6 199.9* --

3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5

2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2

2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1

11月 103.6 649 1.9 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3

9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2

8月 87.1 542 22 135 7

7月 82 506 5.2 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）