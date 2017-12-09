中国11月CPI及PPI涨幅均回落 通胀温和难成货币政策放松理由（更新版）

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路透北京12月9日 - 中国国家统计局周六公布的11月CPI和PPI同比涨幅双双低于预期，其明显回落的走势，以及创出四个月新低的PPI升幅，让市场对前期因环保限产等诸多因素推升的物价上涨担忧暂时解除，并预计12月CPI涨幅保持平稳，PPI则回落会更明显。

分析师指出，尽管物价涨势短期不足为忧，但考虑到明年粮食价格以及工业品价格上涨是否会传导到CPI等均存不确定因素，且降杠杆仍为明年经济工作重点，温和的物价走势并不会成为货币政策放松的理由。

“11月份PPI和CPI的回落应该说都在预期之中，尤其是PPI在8、9、10三个月大幅反弹曾经让市场比较担心通胀再起，但现在看随着煤炭，钢铁等价格的回落，PPI和CPI下个月会继续回落，预计CPI涨幅会回落至1.6%左右，PPI会回落至4.6%左右。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

中国国家统计局公布数据显示，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%，低于路透调查预估中值的1.8%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.8%，亦低于路透调查预估中值5.9%。

11月CPI环比持平，路透调查预估中值升0.1%；PPI环比上涨0.5%；11月CPI中的食品价格同比下降1.1%，非食品价格同比上涨2.5%。

中共中央政治局周五召开会议分析研究2018年经济工作，明确坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制，金融服务实体经济能力增强，防范风险工作取得积极成效，加快住房制度改革和长效机制建设。

中国央行行长周小川最新撰文称，坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标，实施稳健中性的货币政策，强化逆周期调节，巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头，并更加重视价格型调节和传导。

**货币政策难松**

海通证券宏观分析师姜超和梁中华解读认为，虽然11月通胀均有回落，但货币政策难松。并预测12月CPI同比或小升至1.9%，因12月以来猪价、菜价均有回升，农业部发布的农产品批发价格指数环比上涨1.5%。

PPI方面，从行业来看，油气开采、黑金冶炼加工价格环比涨幅扩大，石油加工、化学原料和制品、非金属矿制品涨幅回落，造纸和纸制品环比由升转降。涨幅贡献依然主要来自上中游行业，生产资料价格同比仍在7.5%高位，而生活资料仅0.6%，反映上游涨价主要来自去产能、环保限产带来的供给收缩，而下游需求在走弱。

他们预测12月PPI涨幅续降，因12月以来钢价续涨，煤价小幅回升，但国际油价有所走弱，考虑到去年基数的抬升，预测12月PPI同比涨幅或继续回落至4.0%。

统计局数据显示，在1.7%的CPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0.2个百分点，比上月回落0.2个百分点，新涨价因素约为1.5个百分点；而在5.8%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为1.7个百分点，新涨价因素约为4.1个百分点。

从同比看，在主要行业中，只有石油和天然气开采业涨幅扩大，上涨20.3%，比上月扩大3.8个百分点。涨幅回落的有黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，石油加工业，煤炭开采和洗选业。这五大行业合计影响PPI同比上涨约3.27个百分点，占总涨幅的56.4%。

联讯证券李奇霖和张德礼点评指出：11月CPI和PPI同比涨幅均回落，其中蔬菜是CPI同比最大拖累项。随着蔬菜影响的减弱，预计12月CPI同比将回升至1.8%；在环保限产影响下，钢材价格保持强势，煤炭价格也有所上升，但在去年高基数之下，预计12月PPI同比将回落至4.5%。

在对后续政策判断上，姜超和梁中华认为，尽管短期冬季环保限产对PPI有一定支撑，但考虑到需求端地产基建走弱，基数抬升，PPI仍趋下行。下游来看，PPI涨价向CPI传导幅度有限，猪价疲弱，医疗服务类价格环比涨幅趋缓，明年CPI或前高后低，整体仍将处于温和区间。

“近日中央政治局会议将防风险、控杠杆作为三大攻坚战之一，预示货币政策难松，货币紧平衡下通胀压力不大。”他们在报告中称。

以下为11月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.7 1.8 1.9 1.5~2.2 2.3

工业生产者出厂价格指数(PPI) 5.8 5.9 6.9 5.5~6.7 3.3

（完）