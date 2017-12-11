中国11月信贷及社融超预期经济显韧性 强监管下政策中性偏紧难动摇（更新版）

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资料图片：2013年7月，人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

路透上海12月11日 - 中国最新出炉的金融数据整体表现较为亮眼，11月远超预期的新增信贷支撑当月社融增量走高及M2环比回升。分析人士认为，企业及居民中长贷走势均显强劲，虽与金融监管加强促使资金回表不无关系，但亦表明融资需求仍存韧性，宏观经济整体走势呈现企稳向好态势。

他们并认为，本周四美联储将召开议息会议，市场预期加息概率升温，同时随着国内强监管及去杠杆常态化并深入推进，即便中国央行跟随上调MLF利率也并不意味着货币政策转向，预计稳中偏紧的基调不会轻易松动，而且流动性仍将以防范金融风险为底线，继续保持紧平衡状态。

“新增人民币信贷超预期，企业表内融资较强，企业和居民中长期贷款均大幅上升。表内融资扩张表明当前经济并不弱，内外需持续刺激融资需求，从11月已披露的PMI、进出口和PPI数据也说明这一点。受信贷带动，社会融资规模也大幅回升，但仍低于去年同期。”财通基金固定收益分析师郑良海称。

联讯证券李奇霖、钟林楠指出，11月金融数据不弱表明实体融资需求仍有韧性，银行表内负债荒而资产充裕的局面仍存；其中居民短贷大幅反弹有“双十一”网购消费冲量的暂时性因素，长贷依据强劲与银行房贷放款周期拉长延后发放、11月地产销售有所回暖相关，短期内仍有韧性。

此外，他们并指出，企业部门非标、长贷均强表征企业资本开支需求仍不弱，银行在定向降准激励下也有放贷的冲动，票据规模虽然转正，但弱于季节性；M2增速反弹，主要与财政支出较去年同期大幅减少，财政存款少减，非银存款显著高增有关。预计短期内M2仍将在9%左右的水平震荡。

央行周一公布，11月新增人民币贷款1.12万亿元，高于此前路透8,085亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长9.1%，亦高于路透调查中值8.9%。央行数据并显示，11月社会融资规模增量为1.6万亿元人民币，比上年同期少2,346亿元。其中，11月对实体经济发放的人民币贷款增加1.14万亿元，同比多增2,965亿元。

不过民生银行研究院宏观分析师王静文认为，总体来看，虽然新增信贷远超市场预期，但主要是由强监管背景下表外融资向表内转移所致，而债市融资受到市场利率走高的压制仍然低迷，导致整体社融出现了同比少增，因此金融对实体经济的支撑作用并不显著。

“11月经济会有所企稳，但回落态势预计仍然难以扭转。”他称。

对于未来金融形势，郑良海认为，中央政治局会议要求坚持稳中求进，增强金融服务实体经济能力，防范系统性金融风险，结合央行等大资管新规和银监会流动性新规征求意见稿，去杠杆仍在推进中，监管和金融市场主体博弈在进行。预计监管会对金融机构的合理诉求有所适当考量，但不会改变金融去杠杆和严监管的趋势。

中国大资管行业新规正处于征求意见期，包括理财办法在内的多项配套操作细则也在制定完善中。除监管层摸底调研各家银行建议外，包括七家国有银行和十家股份行等也先后组织讨论了资管新规并积极反馈修改建议，以确保政策平稳实施。一位接近银监会的消息人士对路透表示，监管和机构的沟通渠道是畅通的，目前银行的反馈意见也在讨论整理中，但尚未有定论。

中国11月进、出口同比增速双双回升，远超市场预期，显示世界经济的回暖对中国外贸产生明显提振作用。国家统计局周六公布的11月CPI和PPI同比涨幅则双双低于预期，其明显回落的走势，以及创出四个月新低的PPI升幅，让市场对前期因环保限产等诸多因素推升的物价上涨担忧暂时解除。

**强监管下货币政策难动摇**

国务院发展研究中心金融研究所王洋指出，从11月新增信贷等数据来看，中国经济看样子是稳住了。现在去杠杆还在延续，强监管是常态，货币政策上不应再进一步收紧，当然如果这个月美国再加息，中国央行可以在公开市场逆回购和MLF利率等指标上随行就市。

他并指出，中国央行今年以来一直维持着金融去杠杆强监管的基调没有松，预计未来一段时间内，流动性供给仍将以不出大的风险为底线，保持紧平衡。

中国央行上周三如期开展中期借贷便利(MLF)续作，但规模仅等额对冲当日MLF到期，九个月来首次打破单次续作全月到期MLF的惯例；业内人士认为，下次MLF操作时点恰好落在美联储议息会议之后，美联储12月加息几成定局，鉴于目前国内二级市场利率已远高于同期限政策利率，届时操作利率引人关注。

“总体看，实体融资需求旺盛。在经济和金融去杠杆的大背景下，预计货币将维持中性偏紧。”国海证券固定收益分析师胡聂风称。

郑良海亦指出，本周四美国12月议息会议结果公布，欧洲和英国央行也在14日召开会议，预计美国年内第三次加息将实施。全球央行退出宽松和国内通胀压力不大情况下，同时明年初有定向将准。短期内，中国央行不会转变货币政策稳中从紧，但12月MLF操作方式有所转变，表明央行在提高政策应对，提高MLF政策利率并不是没有可能。

中国央行行长周小川周一表示，要进一步明确新时代金融改革开放创新发展的着力点和主攻方向，着力增强做好宏观调控和防范金融风险工作的主动性和针对性。此前并撰文称，坚持把维持物价稳定和防控系统性金融风险作为金融宏观调控的核心目标，实施稳健中性的货币政策，强化逆周期调节，巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头。(完)