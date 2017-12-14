中国11月钢铁日均产量降至九个月来最低 受政府治污限产影响

路透马尼拉12月14日 - 中国政府周四公布的数据显示，11月中国粗钢日均产量下滑至九个月来最低水平，因政府旨在抗击雾霾的限产行动令北方钢厂的生产放缓。

分析师称，受限产行动影响，中国钢铁产量料截至明年3月将进一步下滑。这可能会使今年已上涨近50%的钢铁价格居高不下。中国是全球最大的钢铁生产国。

据路透根据中国国家统计局数据的计算，11月中国的日均钢产量从10月的233.4万吨降到了220.5万吨。

数据显示，11月总产量较10月下降8.6%至6,615万吨，但较上年同期上升2.2%。日均产量和月度产量均为2月以来最低水平。

“由于冬季限产，从12月起产量将持续下降，”英国商品研究所(CRU)驻北京分析师Richard Lu说道。

“即便需求出现季节性的疲弱，但我们认为供应趋紧仍将是钢铁价格的强有力支撑因素，”Lu说道。他称，除了政府限产令覆盖的28个城市，还有部分城市自愿减产以帮助改善空气质量。

今年以来，钢铁产量同比上升5.7%至7.648亿吨，因此中国今年的钢铁产量有望达到纪录高位。

中国冶金工业规划研究院本月称，预计今年中国钢产量将增长3%至8.32亿吨，2018年进一步上升0.7%至8.38亿吨。(完)