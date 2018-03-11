中国全国人大会议表决通过宪法修正案并予以公布施行

路透上海3月11日 - 新华社周日报导，中国十三届全国人大一次会议当日下午举行第三次全体会议，表决通过了中华人民共和国宪法修正案；计票结果显示，修正案获赞成2,958票，反对2票，弃权3票。十三届全国人大一次会议主席团并发布公告，宪法修正案予以公布施行。

根据十三届全国人大一次会议表决议案办法的规定，表决宪法修正案草案，采用无记名投票方式，以全体代表的三分之二以上赞成票通过。此次会议应出席代表2,980人，出席2964人，缺席16人，出席人数符合法定人数。

全国人大常委会委员长张德江当日并做报告称，十二届全国人大常委会委员长会议原则通过了2018年常委会工作要点和立法、监督工作计划，对今后一年的工作作出初步安排，将继续加强立法工作、监督工作和代表工作。

中国共产党中央委员会今年2月提出了关于修改宪法部分内容的建议，删除宪法中有关”中国国家主席和副主席连续任职不得超过两届”的表述，并将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法。宪法“国家机构”章节中新设“监察委员会”，是国家的监察机关，设立国家监察委员会和地方各级监察委员会。

从1954年中国第一部宪法诞生至今，中国宪法一直处在探索实践和不断完善过程中。1982年宪法公布施行后，根据中国改革开放和社会主义现代化建设的实践和发展，分别于1988年、1993年、1999年、2004年进行了四次修改。（完）