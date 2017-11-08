中国10月原油进口降至逾一年最低 因民营炼厂购买量减少

路透北京11月8日 - 中国10月原油进口降至13个月最低，自9月的近纪录高位大幅下滑，因为民营炼厂的进口配额基本用尽，导致其购买放缓。

海关总署周三公布的数据显示，10月原油进口3,103万吨，或730万桶/日，高于上年同期，但远低于9月的900万桶/日。

“进口减少是因为民营炼厂购买量下降，因为他们中很多炼厂即将用光今年的原油进口配额，”石油咨询机构Zibo Longzhong information Group分析师Li Yan称。

Li Yan表示，10月进口下降令人意外，因为第四季原油需求通常增加。

中国商务部确定2018年原油非国营贸易进口配额为1.4242亿吨，增长50%以上。市场预计中国今年还将进口更多原油。

包括管道天然气和液化天然气(LNG)在内的天然气进口量达到581万吨，低于9月份的水平，但高于去年同期的382万吨。

今年迄今为止，天然气进口量增加25%至5,416万吨，高于去年的5,400万吨，创纪录高位。

居民和工业天然气消费量激增推高了LNG现货价格，令人担忧中国这个全球最大的能源消费国可能面临冬季供应短缺。

中国最大的天然气生产商之一中国石油天然气集团公司(CNPC)已经计划削减工业用户的天然气供应。(完)