焦点：中国10月经济数据逊预期 下行压力渐增但政策立场不变

路透北京11月14日 - 中国10月工业、投资和消费增速均回落，且全线逊于预期，预示四季度经济下行压力有所加大；不过月度指标的小波动无碍当前平稳增长走势，分析人士普遍预计，今年完成经济增长6.5%的年度目标毫无压力。

资料图片：2014年11月，中国上海，行人走在浦东的一座过街天桥。REUTERS/Aly Song

这也意味着，决策层不会因为单月经济数据稍逊预期，而改变当前的政策立场。稳中趋缓的经济表现，也将巩固其维持现有去杠杆、严监管宏观经济政策基调的决心，年末流动性大概率仍将整体维持紧平衡态势。

“10月经济再度走弱，其中工业、消费、出口均下滑，投资低位持平；而作为经济领先指标的地产销量和社融也都大幅回落，这都意味着四季度经济下行压力渐增。”海通证券宏观团队的姜超、于博点评称，但近期央行行长讲话称防止发生系统性金融风险是金融工作的根本性任务，意味着货币政策难松。

中国国家统计局周二公布，10月规模以上工业增加值同比增长6.2%，社会消费品零售总额同比增10%，低于路透调查预估中值的6.3%和10.4%，且均为年内次低。

1-10月固定资产投资同比增长7.3%，亦低于路透调查中值7.4%，并创下1999年12月以来最低；前10月民间固定资产投资同比增速亦回落至5.8%。

“一些数据月度指标增速出现了小波动，但将这些指标与上年同期或者在季度之间进行对比，可以看到当前的月度波动都是在合理范围内，波动的区间也比较小。”国家统计局新闻发言人刘爱华在发布会上表示。

她指出，目前中国经济发展已从过去高速增长阶段转向高质量发展阶段，不仅仅局限于增速变化，更多地扩展到经济发展的质量、结构调整的推进、新旧动能转换的程度、发展方式的变化、总体质量效益的提高以及生态发展，是方方面面非常综合性的内涵。

“我认为从这些方面来看，我们对明年经济的判断也不能就增速谈增速，从经济发展的更大逻辑来讲，中国经济中长期发展的前景和潜力都有非常坚实的基础。明年经济保持稳中向好的态势是完全有可能、有条件的。”她说。

而西南证券宏观分析师杨业伟指出，经济下行压力仍需警惕。地方政府债务管控将导致基建投资来源不足，叠加投资意愿下降，基建投资增速将持续下滑；而房地产投资在销售回落带动下降稳步放缓，制造业投资结构性疲弱，需求继续放缓；同时环保限产对供给层面的限制持续进行。

逊于预期的中国数据拖累澳元走低，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，中国股市沪综指.SSEC午后1:40下跌0.27%；但不佳的数据并未给银行间债市添加向好动力，10年国债活跃券170018成交收益率午后升至4%，创逾三年新高。

中国工业增加值图表：tmsnrt.rs/2zyEXyh

中国房地产开发销售图表：tmsnrt.rs/2zWhwQh

**投资增速再创近18年新低**

中国前10月固定资产投资增速再创近18年新低，基建投资受预算支出放缓影响，增长动力减弱，房地产销售的持续走弱拖累投资，而制造业投资单月已连续第四个月放慢。目前表现稍弱的投资格局，市场普遍认为还将延续。

民生银行研究院宏观分析师袁雅珵表示，投资增速回落源于多重因素影响：一是国庆及中秋假期叠加导致今年10月工作日比去年同期减少1天；二是十九大期间部分企业限产停产；三是四季度财政支出乏力；四是各地陆续开始实施秋冬采暖季错峰生产，对投资造成负面影响。

“今年最后两个月，在财政支出压力较大、房地产信贷力度收紧及秋冬季限产的背景下，预计投资增速下行压力仍大。”她说。

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊指出，制造业投资增速持续下滑说明制造业企业在目前需求复苏和工业品价格上涨的背景下资本开支的意愿依然较弱，同时在金融去杠杆推动资金“脱虚向实”的过程中，实体经济的融资成本也在上升，大部分民营和中小企业的融资难、融资贵的问题没有明显改善，这也在一定程度上阻碍了他们的投资步伐。

他称，前10月民间投资增速连续第四个月放缓，从6月累计的7.2%降至5.8%。政府持续出台一系列激发民间投资的政策（包括最近的普惠降准），如果这些政策在未来能得到有效落实，制造业投资和民间投资有望企稳回升。

在房地产投资方面，他认为，鉴于金融监管趋严，居民部门通过消费贷曲线进入房地产市场变得越来越困难，因此预计房地产销售及投资增速未来均将继续放缓。

对于10月消费增速回落幅度较大，章俊称，这主要是可选消费品中的汽车销售和房地产相关产品的家具和建材都出现不同程度的回落。他预计四季度消费依然是经济增长的重要支柱，但从消费结构来说，会更加倾向于服务类的消费。

招商证券宏观分析师张一平则指出，消费增速低于预期与指标本身的统计口径有一定的关系，社销指标主要涵盖商品销售，不包括旅游、娱乐等服务消费，有可能低估了10月长假期间的居民消费需求。

**四季度经济下行压力加大**

分析人士普遍认为，四季度经济增速会有一定下滑，但实现既定6.5%的全年增长目标没有压力，因而当前的政策基调不会有太大改变。

“10月数据明显受到房地产市场继续回落的影响，投资消费呈现弱势，金融去杠杆强监管也对信贷、社融产生负面冲击，经济较三季度小幅放缓或已成定局，”中原银行首席经济学家王军称。

他认为，未来这种弱投资、弱消费格局还将延续，但是增长放缓不改结构调整仍在进行的事实，不必过于担忧整体经济质量。

中国央行昨日公布的10月金融数据全面低于预期，社融增速回落叠加财政存款大增拖累M2（广义货币供应量）同比增速再创历史新低；同时房贷政策收紧和短期消费贷政策趋严，令新增人民币贷款环比腰斩。

摩根士丹利华鑫证券的章俊指出，中国经济前三季度录得6.9%的超预期增长，即便四季度放缓至6.6%-6.7%，全年增长也应该在6.8%左右，大幅超越年初设定的6.5%的增长目标，从这个角度上来说年内增长层面无忧。

他并称，虽然在工业品补库存需求走软和棚改货币化效应减弱的背景下，明年经济增速可能会回落至6.5%左右，但在整体经济向消费和服务业转型过程中，就业势头良好，加上目前来看实现GDP到2020年翻一番的目标也没有太多悬念。

“因此我们预计政府在货币财政政策层面也无需再次启动逆周期操作，而把更多的精力放在结构性改革上。”章俊表示。

中国央行行长周小川最新撰文罕见措辞严厉描述金融风险，并从宏观全局角度阐释守住不发生系统性金融风险底线的监管路径，以国务院金融稳定发展委员会为主导，并构建货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架已逐渐清晰。

以下为中国10月数据详情：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

工业增加值 6.2 6.3 6.6 6.0~7.1 6.1

固定资产投资(不含农户)(1-10月) 7.3 7.4 7.5 7.0~7.6 8.3

社会消费品零售总额 10.0 10.4 10.3 10.0~10.8 10.0

（完）