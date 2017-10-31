中国10月官方PMI双双回落预示四季度开局偏弱 经济升温苗头减退（更新版）

路透北京10月31日 - 中国10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。同日公布的10月官方非制造业PMI亦降至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季度经济开局偏弱。

不过制造业PMI下滑在预期之内，亦符合对今年中国经济增速“前高后低”的判断。而且两项PMI仍然维持在荣枯线上方的相对较高水平，表明经济运行基本面稳健的趋势没有改变，在经济升温苗头减退的同时，平稳增长的特点也在增强。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--10月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至51.6，低于路透调查预估中值52.0和上月的52.4，为今年7月以来最低水准；10月官方非制造业商务活动指数则降至54.3，低于上月的55.4。

“继连续两个月回升后，10月份PMI指数出现回落。但仍然稳定在荣枯线以上，表明经济平稳增长特点更为明显，”物流信息中心特约分析师张立群称，“综合生产、库存、采购量等指数的变化，可以认为经济升温苗头减退，平稳增长特点增强。”

海通证券首席宏观债券分析师姜超称，从中观高频行业数据看，终端需求仍较低迷，工业生产明显走弱，均指向四季度经济开局偏弱。随着地产销售转负、库存周期已至尾声、人民币升值抑制出口，短期经济仍趋下行，而总需求的回落也意味着通胀预期难以回升。

统计局提供的分项数据显示，10月制造业生产和新订单指数环比分别回落1.3和1.9个点，至53.4和52.9。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河对数据分析称，10月生产和需求增速有所放慢，主要是受9月PMI基数较高、“十一”长假季节因素等影响；与此同时本月部分地区继续加大环境污染治理力度，相关企业调整生产进度，减产或错峰生产，导致高耗能、高污染行业生产经营活动趋缓。

他指出，10月高耗能行业PMI为49.2，比上月下降2.1个点，落至临界点以下，其中，非金属矿物制品业、石油加工及炼焦业PMI降幅明显。而高端制造业、消费品相关制造业增长动能持续释放，10月汽车制造业、专用设备制造业、电气机械器材制造业、医药制造业等行业PMI均位于53.0以上的景气区间，明显高于制造业总体水平。

“指数回落，主要是因为国庆节放假企业生产经营活动节奏改变，”中国物流信息中心陈中涛点评制造业PMI称，回落即有短期非趋势性因素影响，同时也是前期数据加快回升后的正常波动，主要指数仍处在相对较高水平，走势较为协调，经济运行基本面保持稳健。

他指出，从调查来看，一些企业为了消除放假影响，国庆节前赶工生产，节后回归平常生产节奏，由此导致生产指数有所回落。新订单指数回落则主要是因为新出口订单指数回落，后者较上月下降1.2个点。

价格方面，统计局称，10月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为63.4和55.2，分别低于上月5.0和4.2个点，连续四个月上升后出现回落。分企业规模看，大型企业PMI为53.1，比上月回落0.7个点，继续位于扩张区间。中、小型企业PMI为49.8和49.0，分别比上月下降1.3和0.4个点，位于临界点以下。

中国官方制造业PMI图表：tmsnrt.rs/2gYStUV

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月

51.6 52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

**非制造业扩张增速放缓**

10月非制造业PMI环比回落1.1个点，为今年4月以来的次低水准，最低水准为8月触及的53.4。但10月数据仍高于去年同期0.3个点，显示非制造业继续保持平稳较快的增长态势。

物流信息中心分析师武威称，本月回落不具备趋势性，一是受十月国庆假期影响，企业开工有所放缓，建筑业活动回调；二是制造业企业国庆节前提前集中采购，本月采购活动有所放缓，批发业活动出现明显回调。

“从上述行业历史走势变化看，这种回调均属短期行为，不具备趋势性。随着年底的临近，相关需求的拉动上述两个行业会出现回升。”他表示。

统计局的赵庆河表示，在“十一黄金周”的带动下，与大众消费密切相关的服务行业实现较快增长。在制造业增速放缓的影响下，生产性服务业商务活动指数环比回落7.4个百分点；证券、房地产、居民服务及修理等行业商务活动指数位于临界点以下，业务总量有所回落。

不过，建筑业生产总体保持较快增长。随着“一带一路”发展战略的稳步推进，建筑业海外订单较快增长，新出口订单指数为50.2，其中土木工程建筑业为55.3，是今年次高点。从市场预期看，业务活动预期指数为63.2，低于上月3.8个点，仍位于60.0以上的高位景气区间，企业对未来发展和市场预期继续看好。

中国追求绿色GDP的理念正在进一步落地，十九大报告不再提GDP翻番目标无疑发出明显的信号，中国经济已由以往追求数量转为更注重经济增长质量。这也是中国经济步入新常态的重要特征。中央财经领导小组办公室副主任杨伟民上周表示，在现代化阶段，要通过质量、效率和动力“三个变革”实现经济增长、不提GDP翻番目标，有利于贯彻落实新发展理念，推进党和国家事业全面发展。[nL4S1N11L8]

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 17年1月 16年12月 11月 10月

54.3 55.4 53.4 54.5 54.9 54.5 54 55.1 54.2 54.6 54.5 54.7 54.0

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)