中国10月70个大中城市房价指数连25个月同比上涨 一线房价环降

路透北京11月18日 - 最新数据数据显示中国10月份房价总体稳定，10月房价指数同比连续第25个月上涨，涨幅则连续第11个月收窄，不过环比涨幅略有回升，其中一线城市房价多数环比续降。

路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，今年10月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升5.4%，低于上月的6.3%。从环比看，10月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连涨30个月，9月环比涨幅为0.2%。

“70个大中城市中一线城市新房价格环比下降，二手房价格持平；二三线城市二手房价格涨幅与上月相同或回落。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟指出，初步测算，10月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别下降0.1%和持平。

统计局网站刊登其解读称，二线城市新建商品住宅价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大；二手住宅价格环比上涨0.2%，涨幅与上月相同。三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大；二手住宅价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落。

15个热点城市方面，刘建伟指出，10月随着“因城施策”房地产市场调控政策不断深入，70个大中城市中15个热点城市房地产市场总体平稳。从环比看，9个城市新建商品住宅价格下降，降幅在0.1至0.3个百分点之间；天津、上海和成都分别上涨0.1%、0.3%和0.7%。从同比看，13个城市涨幅继续回落，回落幅度在0.1至3.7个百分点之间。

而70个大中城市中，一二三线城市房价同比涨幅继续回落。据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续13个月回落，10月份比9月份分别回落0.5和0.7个百分点。

刘建伟称，二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续11个月回落，10月份比9月份回落1.0个百分点；二手住宅价格同比涨幅连续9个月回落，10月份比9月份回落0.7个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续3个月回落，10月份比9月份分别回落0.7和0.3个百分点。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海9月新建住宅销售价格指数同比分别均下降0.2%，广州和深圳同比分别上涨7.7%和下降3.3%。京沪广深新建住宅价格指数环比分别为-0.2%、0.2%、-0.2%、-0.1%。

国家主席习近平在十九大报告中强调，坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。

中国国家统计局稍早公布，1-10月全国房地产开发投资同比增长7.8%，增速低于1-9月的8.1%；房屋新开工面积同比增长5.6%，亦低于1-9月的6.8%。

而随着中国房地产市场政策愈加侧重长短并济，对房地产税的讨论也更为热烈。中国政法大学财税法研究中心主任施正文认为，房地产税立法已至加快推进的关口，经过多年讨论也到了水到渠成之时，明年应当提交全国人大进行审议。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

10月 5.4 0.3

9月 6.3 0.2

8月 8.3 0.2

7月 9.7 0.4

6月 10.2 0.7

5月 10.4 0.7

4月 10.7 0.7

3月 11.3 0.6

2月 11.8 0.3

2017年1月 12.2 0.2

2016年12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）