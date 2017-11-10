中国10月财政收入同比增速降至5.4% 财政支出一年内首度下滑（更新版）

（新增更多数据细节和财政部评论）

路透北京11月10日 - 中国财政部周五公布，10月全国一般公共预算收入16,234亿元人民币，同比增速降至5.4%；一般公共预算支出11,122亿元，同比下降8%。这也是自去年10月以来财政支出首次出现同比下降，财政部表示与部分支出在前期体现较多有关。

财政部网站新闻稿并显示，1-10月累计，全国一般公共预算收入150,363亿元，同比增长9.2%；全国一般公共预算支出162,995亿元，同比增长9.8%。

“（10月）支出同比下降，主要是今年支出进度加快，部分支出在前期体现较多，相应后期支出量减小。 ”财政部表示。

新闻稿显示，10月中央一般公共预算收入和支出同比分别增长3.7%和下降6%，地方收入和支出则同比增长7.3%和下降8.5%。

恒丰银行研究院宏观团队的蔡浩和高江表示，今年以来，由于前三季度财政累计投放较多，按照今年3月财政部所做的19.5万亿的支出预算来计，若四季度没有超预算支出，则剩余支出空间将小于去年同期8,000亿左右（若按照去年的超预算支出比例3.9%来计，也依然小于去年）。

“这意味着四季度财政支出状况将于去年类似，同比平均增速为负数，从而对金融体系流动性形成压力。”他们表示。去年10月的财政支出同比下降12.5%。

前10月累计，中央一般公共预算收入同比增长8.7%，为年初预算的91.1%；地方一般公共预算本级收入同比增长9.7%，为年初代编预算的87.5%。

中央一般公共预算本级支出同比增长6.9%，为年初预算的78.3%，与去年同期基本持平；地方一般公共预算支出同比增长10.3%，为年初代编预算的84.9%，比去年同期进度加快2.3个百分点。

10月单月看，全国一般公共预算收入中的税收收入同比增长10.1%，继续保持较快增长；非税收入同比下降18.5%，主要是受去年同月不可比因素的影响。

在税收收入中，增值税同比增11.7%，个人所得税增23.8%，一般贸易进口增长带动进口货物增值税、消费税，同比增18.7%，关税同比增长12.6%。

但在土地和房地产相关税收10月下降居多。契税同比下降3.6%；土地增值税同比下降2.2%；房产税同比增长18.9%；城镇土地使用税同比增长6.1%；耕地占用税同比下降60.2%。

财政部同时公布，前10月，全国政府性基金预算收入43,152亿元，同比增长31.6%。中央政府性基金预算收入同比增长6%；地方政府性基金预算本级收入同比增长34.2%，其中国有土地使用权出让收入同比增长37.3%，较1-9月增速39.4%有所放缓。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

10月 5.4 -8

9月 9.2 1.7

8月 7.2 2.9

7月 11.1 5.4

6月 8.9 19.1

5月 3.7 9.2

4月 7.8 3.8

3月 12.2 25.4

2017年1-2月 14.9 17.4

2016年全年 4.5 6.4

11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）