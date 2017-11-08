中国10月出口平稳进口超预期 后两个月预计仍稳中趋缓

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路透北京11月8日 - 中国10月进出口增速虽双双较上月回落，但平稳的出口及明显超预期的进口增幅，显示内外需均呈现良好势头，预计后两个月外贸仍呈稳中趋缓的态势，其对国内生产总值（GDP）的贡献由去年的负转为今年的正。

分析师指出，受基数和价格指数影响，10月出口增幅虽较上月略有回落，但仍保持接近7%的增长已相当不错，表明世界经济的复苏远比年初预计的好；而进口的大幅增长一方面与价格因素有关，另一方面也表明国内需求旺盛。

“今年整体外贸情况比年初预期的要好，也反映出世界经济复苏比预期好，年初普遍的预期都有点悲观，估计后两个月外贸仍会保持良好势头。”中国国际经济交流中心研究员张永军称。

中银国际证券首席宏观分析师朱启兵也同样认为，当前外需总体不错，大的方向上不会有变化，今年余下两月数据会保持稳定。目前看，欧美发达国家经济增长前景较好，预计明年外贸形势整体仍较乐观。

中国海关总署周三公布，以美元计价10月出口同比增长6.9%，进口同比增长17.2%；路透调查预估中值分别为7.2%和16%。

10月贸易顺差为381.7亿美元，略低于路透预估中值的顺差395亿美元。

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对于进口增速的超预期表现，申万宏源首席宏观分析师李慧勇进一步指出，一是说明经济形势不错，二也与环保新政导致国内的需求缺口有关，国内有需求但供给受限，所以要扩大进口。预计今明年的GDP增速分别在6.8%和6.7%，压力主要来自于房地产和外需，支撑来自于消费。

中国商务部近日发布报告称，四季度中国外贸发展稳中向好的基本面没有改变，全年外贸进出口能够实现回稳向好的预期目标，外贸结构进一步优化，发展质量和效益不断提升。

**对全年GDP贡献将由负转正**

在学界对今年中国经济走势会呈前高后低的预判中，相较投资和消费的稳定拉动作用，进出口的忽高忽低往往是一个不确定的变量。但从前10个月的外贸数据看，整体表现明显优于年初的预期。

恒丰银行研究院宏观团队指出，10月进出口数据的表现印证了海关总署在展望四季度进出口数据的判断，即四季度进出口同比增长可能高位趋缓。但整体来看，全年外贸进出口实现回稳向好的预期目标几成定局。

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁预计，今年后两个月外贸的名义增幅可能继续放缓，整体会呈稳中趋缓态势，今年全年外贸对GDP的贡献也会由去年的下拉变为上拉。

不过，也有分析师表达了不同意见。九州证券经济学家邓海清认为10月进出口数据偏弱，因9月进出口数据、PMI的超预期，仅仅是由于放假和会议召开下企业的提前生产，而不是经济的再次“强复苏”。总体上，2017年经济大概率“前高后低”，既没有“强复苏”，也没有“二次探底”。

国信证券宏观固收团队也表达了同样的担忧，认为整体来看，10月进出口增速均回落，显示外贸形势并不乐观。

海关网站公布的新闻稿并显示，10月，中国外贸出口先导指数为41.6，较上月下滑0.2。其中，出口经理人指数为43.4，较上月下滑0.5；新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别下滑0.7、1.2至46.4、49.9，出口企业综合成本指数回升1.2至21.1。

10月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 6.9 7.2 5.0 ~ 17.0 8.1 -7.9

进口(%) 17.2 16 7.0 ~ 21.0 18.7 -1.6

贸易顺差 381.7 395 300 ~ 472 284.67 482.88

(亿美元)

中国海关总署并公布，以人民币计价，中国10月出口1.25万亿元，同比增长6.1%；进口为9,940亿元，同比增长15.9%；贸易顺差为2,544.7亿元，收窄20.3%。前10月出口同比增长11.7%；进口增长21.5%；贸易顺差

收窄17.8%，至2.3万亿元。（完）