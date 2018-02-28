中国2月官方制造业PMI降至50.3 上月为51.3--统计局

路透北京2月28日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.3，低于路透调查预估中值51.2，亦低于1月份的51.3。不过这是官方制造业PMI连续19个月处于扩张区间。

从13个分项指数来看，同上月相比，原材料库存指数、生产经营活动预期指数有所上升；其余11个指数均有所下降。其中，生产、新订单、采购量、原材料购进价格、出厂价格指数降幅超过1个百分点，其余指数降幅均在1个百分点内。

另外，中国2月份综合PMI产出指数为52.9，低于上月的54.6。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览(%):

2月 2018/1月 2017/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

50.3 51.3 51.6 51.8 51.6 52.4 51.7 51.4 51.7 51.2 51.2 51.8 51.6

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）