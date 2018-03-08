中财办副主任称国资委正研究制定有关办法控制国企债务

路透上海3月8日 - 中国全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周四表示，总体上债务存在增长比较快的问题，但它又是结构性的，其中地方政府的隐性债务是政府债务中最值得关注的；此外，国资委正在研究和制定有关办法来控制国有企业债务，首先要控制中央企业的债务。

他在全国政协记者会上指出，新预算法出台后确实出现一些地方政府变换花样来举债的问题，中央政府已经注意到且正在采取一些措施，首先是控制新的隐性债务增量，其次是出台一些政策逐步化解隐性债务的存量。

因为债务是和GDP相关的，只要经济能够保持平稳持续增长，保持在6-7%的水平，同时让债务的增长能够低于这一水平，债务率就会逐步得到下降，债务风险就会得到有效控制。

同时要通过控制好房地产泡沫来防范居民债务过快增长，”居民债务最近呈现上涨比较快的势头。”他认为，需要通过建立新的住房制度和房地产的长效机制来控制房地产泡沫继续吹大。

去年全国金融工作会议明确，要把控制国有企业债务作为今后控制总债务的重中之重。

谈及金融监管如何有效防控金融风险，中国进出口银行董事长胡晓炼在同一场合建议，监管机构应把着力点放在强化金融机构的公司治理上。风险的有效防控还是要靠金融机构自身，加强内部管控；同时，对于监管的空白点要及时弥补，消除一些灰色地带，让那些”浑水摸鱼”的机构能够现形出来。

她并表示，监管要有效协调，在各个领域、不同机构都要有效协调，一种金融行为要有一个监管的标准，不能出现那么多”套利”行为，这样依法合规的金融机构在经营活动中才会不吃亏。

“还希望监管机构在出台监管规定的时候要加大和市场的沟通力度，让金融机构早做准备，以防对金融机构的行为和对市场产生冲击。”她说。

中国今年政府工作报告提出，加强金融机构风险内控。强化金融监管统筹协调，健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管，进一步完善金融监管。防范化解地方政府债务风险。严禁各类违法违规举债、担保等行为。（完）