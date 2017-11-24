俄罗斯10月连续第八个月保持中国最大原油供应国地位

路透北京11月24日 - 中国周五公布的海关数据显示，俄罗斯10月份连续第八个月保持中国最大原油供应国的地位。

根据中国海关总署公布的商品贸易数据，10月份俄罗斯对华原油出口量达到464.9万吨，约合109.5万桶/日。 这比上年同期下降了1.9%，并且低于9月份创出的154.5万桶/日的最高记录。

沙特阿拉伯紧随其后，10月份对华原油供应量比去年同期增长16%，为108.6万桶/日。

今年前10个月，来自俄罗斯的原油供应同比上升15.9%，至4,965万吨左右，即119万桶/日。

业内消息人士表示，中国华信看来准备取代托克(Trafigura)，成为俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)在亚洲的主要石油贸易伙伴。之前中国华信敲定五年期协议，从这家俄罗斯能源巨头手中购买6,000万吨原油。

安哥拉10月原油供应量较上年同期增长45.3%，至83.984万桶/日，排名第三。

1-10月安哥拉的供应量排名第二，高于沙特，总规模同比增加近18%。

同期，沙特的供应量约为103.6万桶/日，增幅不到1%。

上月伊朗的供应量同比下降11.5%至约68.515万桶/日，前10个月同比增长2.2%。

伊朗正努力保住其亚洲石油买家，希望降价将会提高该国石油相对于其他中东供应源的魅力，尽管其面临美国制裁的潜在威胁。

上月，美国对中国的供应量为878,623吨，或20.69万桶/日，录得中国自去年底开始进口美国原油以来第二高单月数量。1-10月期间总供应量为560万吨，或13.53万桶/日。

中国10月原油进口降至13个月最低，自9月触及的近纪录高位大幅下滑。(完)