分析：中国占据油市主导地位大势确立 国际炼油业者自求多福

路透新加坡/北京8月4日 - 中国正逐步迈向在今年取代美国，成为全球最大石油进口国，中国在亚洲扮演市场最重要角色的地位更加巩固，也将对亚洲燃料交易产生愈来愈大的主宰力量。

政府统计数据显示，中国今年上半年原油进口量首次超越美国。中国平均进口量为855万桶/日，美国则为812万桶/日，这个趋势料将持续下去。

这凸显出全球油市重心由西方向东方转移的变化。中国国营的石油贸商--联合石化，目前已是全球最大实货石油贸易商。中国已是仅次于美国的全球第二大石油消费国，随着中国进口石油量增长，中国将在全球油价的定价上扮演关键角色，特别是上海正在准备推出原油期货交易市场。

中国进口激增是受到炼厂产能扩张的推动。但由于内需还不能吸收成品油供应，中国的汽油和柴油出口攀升至纪录高位。猛然增加的供应让亚洲竞争对手头疼，还将2016年柴油利润率打压至数年低点。

“由于抢占东南亚和澳洲市场，中国给台湾、韩国和新加坡等传统的出口枢纽带来很大压力，”能源咨询公司Wood Mackenzie的亚洲炼油产业资深研究分析师Joe Willis表示。

炼油产能扩大和出口增加的这个趋势还将持续下去。

据中石化最近的一份文件，中国计划到2020年至少增加250万桶/日炼油产能。中石化是亚洲最大石油炼厂，是联合石化的母公司。

今年中石油将启动云南产能为26万桶/日的炼厂，中海油的惠州炼厂将增加20万桶/日的产能。这两个项目2017年将给中国新增35万桶/日产能，不过两家工厂要到2018年才能满负荷运转。

咨询机构FGE和Wood Mackenzie的预估显示，今年中国汽油出口料比2016年增加至少1万桶/日，将今年海外汽油销量推高至23.5-24万桶/日，2018年至大约33万桶/日。

联合石化一马当先，瞄准新的海外市场，6月份将航煤从新加坡运往西北欧，为数年来首次。与此同时，2017年以来中国向法国输送的柴油量已增逾一倍，向意大利的输送量增加三倍多，而且中国今年还首次向肯尼亚输送柴油。

**优质燃油**

新加坡、韩国和台湾等国家/地区的出口导向型炼厂将最容易受到来自中国竞争的冲击。

“我们在努力通过加大在现有国家/地区的客户数量，来尽可能多元化并开拓新市场，”韩国一位炼厂消息人士称，由于未获授权对媒体发言，该消息人士不愿具名。

“韩国炼厂会受到影响，毕竟市场上又多了一个竞争对手。”

日本和印度炼厂受到的影响将较小。

中国和印度已经超越日本，成为亚洲最大的石油消费国。日本炼厂正在整顿产能，因人口减少、电力供应也扩大使用替代燃料、还有运输行业也已减少油品消费。

在此同时，印度炼厂正专心应付国内需求大增。

中国新建的现代化炼厂与区域出口商所生产的燃油，正在争抢向澳洲等制定有严格燃油标准的国家供应燃油。2016年对澳洲的柴油出口攀升七倍左右至85万吨，今年出口步伐则是接近去年水准。

中国国内燃油需求因为电动车辆、共享单车、轻骑摩托车等扩大使用而放缓，迫使炼厂扩大出口汽油。

FGE旗下East of Suez主管Sri Paravaikkarasu称，中国2017年汽油需求增幅预料将从去年的6.5%放缓至3.5-4%。

BMI Research指出，汽油主要消费者--汽车销售成长已经在2017年第一季放缓至0.7%，上年同期为增长8.7%；使用其他燃料的车辆则是大增52.9%。

图表1：中国成为最大石油进口国 tmsnrt.rs/2htriRt

图表2：中国汽柴油出口VS原油进口 tmsnrt.rs/2feeI7V

(完)